e-YDS başvuruları başladı | Başvurular nasıl yapılacak?

e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavı içi başvurular başladı. Peki, 2023 e-YDS başvuruları başladı mı? 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır? 2023 e-YDS ne zaman yapılacak? 2023 e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

E-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın bu yıl düzenlenecek olan 11'inci sınavının başvuruları başladı. Elektronik ortamda yapılan e-YDS'nin sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olduğu için sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil ediliyor.

E-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

e-YDS başvuruları 12 Ocak - 19 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

E-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmî internet sitesi https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.

E-YDS BAŞVURU EKRANI

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e-YDS 2023/1 İngilizce Başvurularının Alınmasıhttps://t.co/2EvS7s6ATY pic.twitter.com/bgNgduBIWh — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 12, 2023

E-YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavı 28 Ocak 2023'te yapılacak.

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS sonuçları 28 Ocak 2023'te açıklanacak.