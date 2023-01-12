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e-YDS başvuruları başladı | Başvurular nasıl yapılacak?

ÖSYM e-YDS snavı başvurularının başladığını duyurdu. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na girecek olan adaylar, başvuruların ne zaman ve nereden yapılacağını merak ediyor. 2023 e-YDS başvuruları ne zamana kadar yapılacak? ÖSYM üzerinden e-YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte 2023 e-YDS başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
E-YDS BAŞVURU EKRANI: 2023 E-YDS başvurusu nasıl, ne zamana kadar yapılacak? ÖSYM E-YDS başvuruları!
e-YDS başvurusu

e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavı içi başvurular başladı. Peki, 2023 e-YDS başvuruları başladı mı? 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır? 2023 e-YDS ne zaman yapılacak? 2023 e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

E-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın bu yıl düzenlenecek olan 11'inci sınavının başvuruları başladı. Elektronik ortamda yapılan e-YDS'nin sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olduğu için sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil ediliyor.

E-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

e-YDS başvuruları 12 Ocak - 19 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

E-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmî internet sitesi https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.

E-YDS BAŞVURU EKRANI

E-YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavı 28 Ocak 2023'te yapılacak.

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS sonuçları 28 Ocak 2023'te açıklanacak.

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