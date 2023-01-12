e-YDS başvuruları başladı | Başvurular nasıl yapılacak?

e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavı içi başvurular başladı. Peki, 2023 e-YDS başvuruları başladı mı? 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır? 2023 e-YDS ne zaman yapılacak? 2023 e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
E-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI
Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın bu yıl düzenlenecek olan 11'inci sınavının başvuruları başladı. Elektronik ortamda yapılan e-YDS'nin sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olduğu için sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil ediliyor.
E-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
e-YDS başvuruları 12 Ocak - 19 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.
E-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmî internet sitesi https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.
e-YDS 2023/1 İngilizce Başvurularının Alınmasıhttps://t.co/2EvS7s6ATY pic.twitter.com/bgNgduBIWh
e-YDS 2023/1 İngilizce Başvurularının Alınmasıhttps://t.co/2EvS7s6ATY pic.twitter.com/bgNgduBIWh— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 12, 2023
E-YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavı 28 Ocak 2023'te yapılacak.
E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS sonuçları 28 Ocak 2023'te açıklanacak.