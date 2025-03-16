Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında meydana gelen deprem yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti. Deprem çok hafif şekilde İzmir'in kıyı bölgelerinde de hissedildi. İşte 16 Mart 2025 tarihli son depremlerin listesi ve Ege Denizi'nde meydana gelen depremin detayları.
Son dakika haberini bu kez AFAD paylaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremin kaydedildiğini duyurdu. Yapılan paylaşıma göre, Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde saat 18.07'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
SANTORİNİ ADASI AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 18.07'de Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşirken bölgede, artçı sarsıntıların da devam ettiği, son depremler listesinde de yer aldı.
SON DEPREMLER NEREDE OLDU?
AFAD'ın anlık olarak kayıt altına aldığı son depremler listesinde, İzmir, Hatay, Uşak ve Ege Denizi'ndeki depremler dikkat çekiyor. Meydana gelen depremlerin herhangi bir olumsuzluk yaratacak boyutlarda olmadığı da kayıtlarda yer alıyor. İşte son depremlerin olduğu bölgeler.
Depremin büyüklüğü ve şiddeti aynı kavramlar mıdır?
AFAD'ın resmi internet adresinde (www.afad.gov.tr) yer alan bilgilere göre,
Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen etkileri sonucunda uzun yılların vermiş olduğu deneyimlere dayanılarak hazırlanmış olan “Şiddet Cetvelleri”ne göre değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle “Deprem Şiddet Cetvelleri” depremin etkisinde kalan canlı ve cansız her şeyin depreme gösterdiği tepkiyi değerlendirmektedir. Önceden hazırlanmış olan bu cetveller, her şiddet derecesindeki depremlerin insanlar, yapılar ve arazi üzerinde meydana getireceği etkileri belirlemektedir.
Bir deprem oluştuğunda, bu depremin herhangi bir noktadaki şiddetini belirlemek için, o bölgede meydana gelen etkiler gözlenir. Bu izlenimler, Şiddet Cetvelinde hangi şiddet derecesi tanımına uygunsa, depremin şiddeti, o şiddet derecesi olarak değerlendirilir. Örneğin; depremin neden olduğu etkiler, şiddet cetvelinde VIII şiddet olarak tanımlanan bulguları içeriyorsa, o deprem VIII şiddetinde bir deprem olarak tariflenir. Deprem Şiddet Cetvellerinde, şiddetler Romen rakamıyla gösterilmektedir. Bugün kullanılan başlıca şiddet cetvelleri değiştirilmiştir. Bunlar, “Mercalli Cetveli (MM)” ve “Medvedev-Sponheur-Karnik (MSK)” şiddet cetvelidir. Her iki cetvelde de XII şiddet derecesini kapsamaktadır. Bu cetvellere göre, şiddeti V ve daha küçük olan depremler genellikle yapılarda hasar meydana getirmezler ve insanların depremi hissetme şekillerine göre değerlendirilirler.
VI-XII arasındaki şiddetler ise, depremlerin yapılarda meydana getirdiği hasar ve arazide oluşturduğu kırılma, yarılma, heyelan gibi bulgulara dayanılarak değerlendirilmektedir.
Magnitüd, aletsel ve gözlemsel magnitüd değerleri olmak üzere iki gruba ayrılabilmektedir.
Aletsel magnitüd, yukarıda da belirtildiği üzere, standart bir sismografla kaydedilen deprem hareketinin maksimum genlik ve periyot değeri ve alet kalibrasyon fonksiyonlarının kullanılması ile yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilmektedir. Aletsel magnitüd değeri, gerek hacim dalgaları ve gerekse yüzey dalgalarından hesaplanmaktadır.
Genel olarak, hacim dalgalarından hesaplanan magnitüdler (m), ile yüzey dalgalarından hesaplanan magnitüdler de (M) ile gösterilmektedir. Her iki magnitüd değerini birbirine dönüştürecek bazı bağıntılar mevcuttur.
Gözlemsel magnitüd değeri ise, gözlemsel inceleme sonucu elde edilen episantr şiddetinden hesaplanmaktadır. Ancak, bu tür hesaplamalarda, magnitüd-şiddet bağıntısının bölgeden bölgeye değiştiği de göz önünde tutulmalıdır.
Gözlemevleri tarafından bildirilen bu depremin magnitüdü depremin enerjisi hakkında fikir vermez. Çünkü deprem sığ veya derin odaklı olabilir. Magnitüdü aynı olan iki depremden sığ olanı daha çok hasar yaparken, derin olanı daha az hasar yapacağından arada bir fark olacaktır. Yine de Richter ölçeği (magnitüd) depremlerin özelliklerini saptamada çok önemli bir unsur olmaktadır.
Depremlerin şiddet ve magnitüdleri arasında birtakım ampirik bağıntılar çıkarılmıştır. Bu bağıntılardan şiddet ve magnitüd değerleri arasındaki dönüşümleri aşağıdaki gibi verilebilir.