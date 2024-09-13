EGM ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 25 Ağustos'ta ülke genelinde yapılan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları için geri sayım devam ediyor. EGM tarafımdan yayımlanan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı takvimiyle sonuç tarihine yer verilmişti.

Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.