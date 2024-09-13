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EGM ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 25 Ağustos 2024'te yapılan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen bu sınav, temel ve yenileme eğitimi gören adayların güvenlik sertifikası alabilmeleri için büyük önem taşıyor. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ÖGG sınav sonuç ekranını sık sık kontrol ediyor.

17:25 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 25 Ağustos'ta ülke genelinde yapılan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları için geri sayım devam ediyor. EGM tarafımdan yayımlanan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı takvimiyle sonuç tarihine yer verilmişti.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları kılavuzda yer alan bilgiye göre 13 Eylül tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖGG NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.

#EGM
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#ÖGG sınav sonuçları
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EGM ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?