Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yılbaşında ücretsiz olacak

1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.
1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.
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