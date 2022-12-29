Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Yılbaşında ücretsiz olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yılbaşında ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.

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Haber Merkezi DHA
​1 Ocakta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak
Foto/arşiv

1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.

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