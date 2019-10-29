1 yılda 40 milyon yolcu

İstanbul Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı 1 yılda 40 milyonu geçti. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan 29 Ekim 2018'de ilk etabının birinci fazı açılan İstanbul Havalimanı'nda, 31 Ekim 2018'de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi. Açılışından bugüne kadar iç hatlarda 63 bin 856, dış hatlarda 188 bin 939 olmak üzere, toplamda 252 bin 795 uçak trafiği gerçekleştirildiğini aktaran Turhan, "İstanbul Havalimanı'nda, açılışından bugüne kadar iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, toplamda 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi" dedi.

Cahit Turhan

AB'NİN EN İYİSİ OLACAK

İç hatta günlük ortalama 310, dış hatta ise 932 uçağın inip kalktığı bilgisini veren Turhan, "İç hatta günlük ortalama 49 bin 51, dış hatta ise 152 bin 558 yolcu hizmet alıyor" diye konuştu. Havalimanının tam kapasite kullanılmaya başlanmasıyla Avrupa'nın en büyük havalimanının İstanbul'da hizmete girmiş olacağına dikkat çeken Turhan, böylece İstanbul'un önemli bir hub konumunda olacağını belirtti. Turhan, havalimanının kendi enerjisini üreten, çevreci, doğa dostu, engelsiz ve yeşil havalimanı olarak yapıldığına işaret etti.