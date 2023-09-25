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Ekonomi

10 araç sahibinden dokuzu Ek MTV'yi ödedi: Hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti

Depremin yaralarını sarmak üzere 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Alınan verilere göre ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

Kenan Biter
11:47 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.


Daha sonra ilk taksit için son tarih 6 Eylül 2023’e kadar uzatılmıştı.


Tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti


Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.


Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek

2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.


EK MTV ödenmezse ne olacak?


Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.


Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.






#Motorlu taşıtlar vergisi
#MTV
#Deprem
#Ek MTV
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