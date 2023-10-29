10 OSB 9 sanayi sitesi

Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi işyerlerinin yapım süreci başlatıldı. Projelere 2023 yılı için yaklaşık 2.6 milyar liralık ödenek ayrıldı.

TOPLAM 42 PROJE

Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde devam eden 21 milyar lira büyüklüğünde 29 OSB ve 13 sanayi sitesi projesi olmak üzere toplam 42 proje bulunuyor. Bunlardan 10 OSB ve 9 sanayi sitesinin ihaleleri gerçekleştirildi ve inşaat süreci başlatıldı. Bahse konu projelere 1.1 milyar lira ödenek ayrıldı.

BELGE SÜRESİ UZATILDI

Bölgede, bakanlık tarafından 28 sanayi alanı ilan edildi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas’a yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinin süreleri 3 yıl uzatıldı.

25 bin ilave istihdam

Depremlerin ağır yıkıma yol açtığı iller Cazibe Merkezleri programına dâhil edildi. Bölgeye yapılacak yatırımların 6. Bölge Teşvikleri’nden faydalanmaları sağlandı. Yararlanılacak faiz desteği yatırım tutarı yüzde 10’unu geçmemek üzere azami 30 milyon TL olarak belirlendi. Bu kapsamda düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısı 483 oldu. Bölgede yaklaşık 63 milyar TL tutarında yatırım ve 25 bin 607 ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.















