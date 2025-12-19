100 bin kişiyle üretim yapıyoruz

Türk sanayiinin köklü temsilcisi İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile SAHA İstanbul’un düzenlediği Savunma Sanayii Buluşmaları’nın yedincisi İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de katıldı.

HAYALİMİZ TEKNOLOJİ HAMLESİNE DÖNÜŞTÜ

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci kümelenme olarak kimsenin yapabileceğine inanmadığı işlere imza attıklarını belirterek, “Bu hayal zamanla, yalnızca bir hedef olmaktan çıkıp bir milli teknoloji hamlesine dönüştü. Bugün 62 projeden 1.000 projeye, 1 milyar dolarlık üretim hacminden 12 milyar dolara, 248 milyon dolarlık ihracattan 7,5 milyar dolara, 9 bin kişilik insan kaynağından 100 bin kişiye, yüzde 80 dışa bağımlılıktan pek çok alanda yüzde 20 seviyelerine gelmiş bir Türkiye var. Bu dönüşüm Türkiye’nin iradesinin, mühendisinin zekâsının, sanayicisinin adanmışlığının eseridir” açıklamasını yaptı.

KÜRESEL YARIŞIN GERİSİNDE KALAMAYIZ

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise son yıllarda savunma sanayiinde yerli ve milli üretim kapasitesinin artırılmasının yalnızca sektörde değil tüm sanayi sektörlerini doğrudan etkilediğini ve Türkiye’nin küresel ekonomik konumunu güçlendirdiğini vurguladı. Bahçıvan “Savunma Sanayii Buluşmaları’nın amacı iş birliğini kuvvetlendirmektir. İnanıyoruz ki, üniversiteler, araştırma merkezleri, girişimciler, KOBİ’ler ve ana yüklenicilerimiz arasında kurulacak her yeni köprü, ülkemizin savunma teknolojilerindeki konumunu daha da ileriye taşıyacaktır. İSO’nun amacı da savunma sanayiindeki tedarikçilerin sayısını artırmak ve çeşitlendirmek; bu sayede sanayimizin rekabet gücünü pekiştirerek savunma sanayimizdeki yerli katkıyı en üst seviyeye çıkarmaktır” diye konuştu.







