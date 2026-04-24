100 bin konut kurası başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için hak sahipliği kura çekilişi yarın başlıyor. İstanbul'da yaşayan binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek projede uzun süredir beklenen kura süreci, kentte heyecanla bekleniyordu. Kura maratonu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle başlayacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak çekiliş yarın saat 14.00'te başlayacak ve 27 Nisan'a kadar devam edecek. TOKİ, kura çekilişini resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Böylece başvuru yapan binlerce vatandaş, sonuçları anlık olarak takip edebilecek.

İSTANBUL'UN İLÇELERİ MERAK KONUSU

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan projede TOKİ, İstanbul'da konutların yapılacağı ilçelere ilişkin resmi listeyi henüz açıklamadı. Ancak proje planlamalarına ilişkin kulis bilgilerine göre ilk etapta Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla başta olmak üzere bazı bölgelerin öne çıktığı değerlendiriliyor. Kentin farklı bölgelerinde planlanan projelerin, özellikle altyapı ve arsa üretimi açısından uygun geniş alanlara sahip ilçelerde yoğunlaşması bekleniyor. Bu durum, hızlı konut üretimi açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Öte yandan İstanbul genelinde farklı ilçelerin de ilerleyen etaplarda projeye dahil edilmesi beklenirken, resmi açıklamanın kura süreciyle birlikte netleşmesi öngörülüyor. Proje, dar gelirli vatandaşlar için kentte konut erişimi açısından önemli bir beklenti oluşturmuş durumda.

TESLİMATLAR 2027 SONU İLE 2028 BAŞINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre İstanbul'daki TOKİ konutlarının teslim süreci 2027 yılının sonu ile 2028 yılının başı arasında etaplar halinde gerçekleştirilecek. Hak sahipleri, kura sonucuna göre belirlenecek ve inşaat süreci tamamlandıkça teslimatlar kademeli olarak yapılacak. Kura sürecinde özellikle üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere ayrılan kontenjanlar yoğun ilgi görüyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, belirlenen sıra numarasına göre çekilişe dahil edilirken, TOKİ'nin yayınladığı listelerde hem hak sahipleri hem de başvurusu reddedilen adaylar ayrı ayrı ilan edildi.





Taksitler 7 bin TL’den başlıyor

İstanbul'daki TOKİ konutlarına ilişkin ödeme planı da netleşti. Buna göre, 55 metrekarelik 1+1 konutlar 195 bin TL peşinat ve 7 bin 313 TL başlangıç taksitiyle satışa sunulacak. 65 metrekarelik 2+1 dairelerde peşinat 245 bin TL, aylık taksit ise 9 bin 188 TL olarak belirlendi. 80 metrekarelik 2+1 konutlarda ise 295 bin TL peşinat alınacak, başlangıç taksitleri 11 bin 63 TL'den başlayacak. Öte yandan taksit tutarlarının, memur maaş artış oranına bağlı olarak her 6 ayda bir güncelleneceği bildirildi.



