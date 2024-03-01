100 milyon avro yatırım yapacak

BSH Ev Aletleri Grubu'nun 2020 yılından bu yana Türkiye'den yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM), 130 ülkede 4,6 milyar nüfusu kapsayan stratejik bir bölge olarak öne çıkıyor. Bu bölge, Avrupa'nın lider ev aletleri üreticisi BSH'nin dört ana yönetim bölgesinden biri olup, Türkiye merkezi ve lokomotifi konumunda bulunuyor. BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, 2023 hedeflerini paylaşmak üzere düzenlenen basın toplantısında konuştu.





ÜRETİMİN %56'SI İHRACATA

Gökhan Sığın, Türkiye'nin BSH'nin büyüme hedeflerinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, 2027 yılına kadar her yıl çift haneli büyüme hedeflerini koruduklarını belirtti. Türkiye'nin bu büyümedeki itici güç olduğunu dile getiren Sığın, REM pazarının 2030 yılına kadar 51 milyar avroya ulaşmasını beklediklerini ifade etti. BSH Çerkezköy fabrikalarındaki üretimin yüzde 56'sının ihraç edildiğine dikkat çeken Sığın, Türkiye'nin know-how ihracatıyla öne çıktığını ve bu alandaki yatırımlarını 2024 yılı itibarıyla iki katına çıkarıp 100 milyon avronun üzerinde yatırım planladıklarını söyledi.





GELİŞEN PAZARLARIN LİDERİ TÜRKİYE

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedef Ataman da bu yıl itibarıyla yatırım planlarını iki katına çıkardıklarını belirterek, sürdürülebilir bir gelecek için teknolojiye yatırımları artırarak çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ataman, Gelişen Pazarlar Bölgesi'nin bu yıl Türkiye'nin liderliğinde olduğunu belirterek, 1,3 milyar avro tutarında yatırım ile ülkenin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.



