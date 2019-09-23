1000 takipçiye kahvaltı beleş

ORHAN ORHUN ÜNAL- SERBEST PİYASA

Sosyal paylaşım kanalı olmaktan çıkarak her geçen gün ticarileşen Instagram’da şimdilerde “Kahvaltıyı nerede yapsak?” sorusunun yanıtı aranıyor. Aslında bir süredir devam eden sosyal medya üzerinden yer tanıtma modasının son şekli bu. Herkes gideceği mekana internetten araştırıp karar verdiği için, girişimcilere de gün doğdu. Onların bilinen adı sosyal medya gurmeleri. Aralarında son dönemde kahvaltı rehberleri öne çıkıyor. Yüzlerce restoran ve kafe, rekabette bir adım öne çıkabilmek için popüler isimlerin sayfasında adeta kuyruğa giriyor.

POPÜLERLİĞE GÖRE ÜCRETİ 10 BİN LİRAYI BULUYOR

O kadar meşhurlar ki, haklarında sayısız haber ve ‘En iyi 10 instagram gurmesi’ gibi araştırmalar var. Ama bizim konumuz onların şöhreti değil, bizzat oluşturdukları piyasa. Çünkü bu hesap sahiplerinin takipçi sayısı arttıkça tanıtımları da ticari bir işe dönüşüyor. Binlerce hatta yüzbinlerce takipçisi olan birinin mekanınıza yer vermesi için binlerce lirayı gözden çıkarmanız lazım. Kendileri sorularımızı yanıtlayacak kadar sosyal olmasa da halkla ilişkiler ajansları ve işletmelerden aldığımız bilgilere göre, rakamlar 500 liradan 5 veya 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Tabi daha fazlası da mümkün. Mesela bin takipçiniz varsa bir mekanda bedava kahvaltı yapabilirsiniz.

2 MİLYON TAKİPÇİN OLSUN KÖŞEYİ DÖNERSİN

Hani olay biraz ‘Youtuber ne kadar kazanıyor?’ konusuna geliyor. Burada tüketiciler için önemli olan ise işin moda tarafına aldanmadan iyice araştırıp gidilmesi. Çünkü bu kişilerin çoğu söz konusu yerlere değil gitmek yerini yurdunu bile bilmiyor olabilir. Tabii asıl büyük rakamların 2-3 milyonluk takipçisi olanlarda döndüğünü söyleyelim. Yani işletme sahibi reklam verir gibi hizmet bilgilerini ilgiliye iletiyor, bazen bu dijital gurmeler mekana bile gitmeden bilgileri yayınlıyor. En güzel manzaralı, en bol porsiyonlu fotoğraflar yükleniyor internete. Kısacası Cemal Süreya’nın ‘Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var’ dizesi bu ara ‘Kahvaltının parayla bir ilgisi var’ şeklinde algılanıyor.

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HER TÜRLÜ BİLGİYE YER VERİLİYOR

Siz de niyetlenirseniz birkaç tüyo verelim. Öncelikle kullanıcıların en sık aradığı ‘nerede?’ sorusunu içeren bir hesap açılıyor. Mesela ‘kahvaltıya nereye gitsem’, ‘en uygun kahvaltı nerede’ gibi paylaşımlar bulunuyor. Sonrasında kahvaltıcılar inceleniyor. Bu sayfalarda sunulan görseller yanında şirketteki hizmet, fiyat, kalite kalem kalem aktarılıyor. Mesela otopark, çocuk parkı, wifi olup olmadığına dair her türlü ek bilgi de yer alıyor. Takipçi satın alarak yola revan olabilirsiniz. İşin güzel tarafı bir mekana ne ödeyeceğinizi bilerek gidiyorsunuz. Önemle belirtelim, buraların bir tek tavsiye ile değil, iyi araştırarak tercih edilmesi gerektiği söyleniyor.

LEZZET ÖNEMLİ DEĞİL YETER Kİ POPÜLER OLSUN

Peki vatandaşın talebi nasıl derseniz. Orada işler şahane. Sosyal medyada bir şey moda olmaya görsün. Hemen yorumla ve paylaşımlarla öne çıkıyor. Önemli noktalardan biri ortamın manzaralı yani Instagram’da yayınlamaya ve selfie çekmeye müsait olması. Konu komşuyu çatlatacak zenginlik ve kalitede gözükmesi. Lezzet dediğin şey olmasa da olur. Yeter ki popüler olsun. Burada hemen belirtelim, şikayetlerin başında, ilgili sosyal medya hesaplarında gösterilen resimlerle önünüze gelenin aynı olmaması.

HERKES BİRER VEDAT MİLOR

Bu tür dijital rehberlerin en önemli faydası, fiyat başta olmak üzere birçok bilgiyi edinip gitme imkanı vermesi. Haklı olarak bugünlerde kimse sürprizle karşılaşmak istemiyor. Hemen her şehir için örneği olan gurmelerin güvenilirliğinin kontrolü tamamen size bağlı. Ya ilk gördüğünüz resme aldanır gidersiniz ya da yazılanları işletmenin kendi sitesi ve yorumlardan teyit edersiniz. Enteresan noktalardan biri de hesap sahiplerini görmüyorsunuz. Bu kişiler birer Vedat Milor edası ve tecrübesiyle masaya oturup size tavsiyede bulunuyor. Ama kim oldukları bilinmiyor. Instagram hesabına öğündeki resimleri yüklüyor o kadar. Bazılarının verdiği puanların hangi kriterlere göre yapıldığı zaten meçhul.

PİYASANIN EKONOMİSİ



İşin piyasası öyle bir noktaya gelmiş ki, vatandaş önce uygun yeri buluyor, sonra fırsat sitelerinde mekanı arıyor. Kampanyası varsa seçiyor. Örneğin, 4 kişilik serpme kahvaltıyı 150 liraya değil 99 liraya satın alıyor. Formülü yazalım: “Mekana bak, fırsat sitesine gir, indirim kuponunu al, kahvaltıya git.” Buradan çıkan sonuç şöyle özetlenebilir: “Serbest piyasa ekonomisi nedir, serbest piyasa ekonomisi budur.”

Sana kalan kadarı

Alternatif kahvaltı düşünenlere birkaç tavsiye de bizden... Başına geleceklerden habersiz, Üsküdar vapurunda iki martı besleyip inmek iskele meydanına. Karşıya geçerken daha da gaza basan şoförlere iyi niyet dileklerini saydırmak düşünmeden. ‘Kuzguncuk mu yapsam’ diye düşünürken soluğu Moda’da almak planlamadan. Cebindeki parayı kontrol etmek yarına bakmadan. Denkleştiği kadarıyla deniz kenarında bir şeyler atıştırmak. Aslen balıkçıl olup memleket sınırlarında hamur işine alıştırılan yüzsüz martılara simidini kaptırmak. Manzaranın sana kalması paylaşmadan.

