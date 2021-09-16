13 İHA’ya milli görüş ​

Selçuk Bayraktar: Dünyada İHA teknolojisini kullanan en iyi kuvvet TSK

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki geleceği hakkında merak edilenleri yanıtladı. İHA'ların üretimiyle savaş doktrininin değiştiğini ifade eden Bayraktar, '20 yıl önce de sorsanız bana araştırma görevlisi olarak, 'Geleceğin en etkili vurucu hava gücü İHA'lar olacak' derdim. Dünyada bu teknolojiyi en iyi kullanan kuvvet kimdir diye sorsalar bana, 'TSK' derim. Türkiye açık ara herkesten çok daha karmaşık, ileri operasyonlarda ve çok daha ileri düzeylerde İHA teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojiyi kullanmak, adapte etmek o kadar kolay değil.' ifadelerini kullandı.

