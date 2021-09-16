Ekonomi 13 İHAya milli görüş
SAVUNMA SANAYİ

13 İHA’ya milli görüş

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, 13 İHA’nın yerli elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olan CATS ile uçmaya başladığını belirtti.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
13 İHA’ya milli görüş ​
Haluk Görgün, güneş ve rüzgar enerjisi konusunda ciddi çalışmaları bulunduğunu söyledi. Görgün, yenilenebilir enerji alanında yerli ve milli ürünlerin üretilmesi için çalışıldığını belirtti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, 13 İHA’nın yerli elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olan CATS ile uçmaya başladığını belirtti.

Haluk Görgün
Haluk Görgün
  • Basınla bir araya gelen Görgün, kuruluşu ambargolara dayanan ASELSAN’ın dünyanın ilk 50 şirketi arasına girdiğini anlattı. Görgün, Kanada’nın ambargo uyguladığı Bayraktar İHA’larda ithal ürüne bağımlılıktan kurtaran elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS’in kullanılmaya başlandığını da açıkladı. Görgün, “13 tane CATS satıldı, kullanımda. Havada uçuyor. 3 tane de ay sonuna kadar teslim edilecek ve sayı 16 olacak. Hedefimiz her ay 6 CATS üretebilmek. İhtiyaçlara göre bunu daha da artırabilecek kapasitemiz, altyapımız mevcut” dedi. Görgün, CATS’lerin irtifasının arttığını, görüntü kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Görgün, yerlilik oranının ise yüzde 60 ila 75 aralığında olduğunu kaydetti.

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SİPER İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

  • Hisar hava savunma sistem projeleri kapsamında Hisar-A ve Hisar-O’nun sözleşmede taahhüt edilenin üzerinde bir menzil ve irtifada başarıyla test edildiğini anlatan Görgün, uzun menzilli hava savunma sistemi Siper üzerinde ise ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve SAGE olarak çalıştıklarını söyledi. Çalışmaları hızlandırmak adına farklı yaklaşımların masada olduğunu belirten Görgün, “İlerleme ve gelişmeler var. Hisar’daki başarılar ekiplerin motivasyonunu da artırıyor” dedi.

Selçuk Bayraktar: Dünyada İHA teknolojisini kullanan en iyi kuvvet TSK
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Selçuk Bayraktar: Dünyada İHA teknolojisini kullanan en iyi kuvvet TSK
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MİLLİLEŞMEYE YATIRIM

Görgün, yayınladıkları yerlileştirme isteği kataloğuna 12 bin başvuru olduğunu, bunların 400’ünün millileştiğini kaydetti. Görgün, tersine beyin göçü konusunda ise 112 vatandaşı Türkiye’ye döndürdüklerini kaydetti. 1 milyar dolarlık açık siparişin 680-690 milyon dolarının yerli kaynak kullanımına dayalı olduğunu belirten Görgün, bu yılda aynı rakamı yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

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