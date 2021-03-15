Altın fiyatları yükselişe geçti

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 15 Mart 2021 Pazartesi gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz yılın son döneminde rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Mart altın fiyatları...

Son günlerde düşüş trendinde olan altının gramı yukarı yönlü harekete geçti. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 419,92

SATIŞ: 419,98

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 685,00

SATIŞ: 697,00

EKONOMİ Altın almak isteyenler dikkat: Dalgalanma devam ediyor

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.370,00

REKLAM

SATIŞ: 1.392,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.794,00

SATIŞ: 2.836,00

FOTOĞRAF 8 Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ve döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle 500 lira bantlarına kadar çıkan altın fiyatları son günlerde günlerde 400 - 420 lira bantlarına kadar geriledi. Yaşanan düşüşle birlikte yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla ise kuyumcuların yolunu tuttu. Son günlerde fiyatları düşen altında yatırım amacıyla alımların arttığını ifade eden kuyumcular, altın fiyatlarının kısa vadede aynı seviyelerde seyredeceğini söyledi. “Ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var” <br>< br> Altın fiyatlarının düşmesi sonrasında Kocaeli’deki vatandaşlardan altına ciddi yönelim olduğunu belirten kuyumcu Sergen Kavartkurt, Altın fiyatları birden bire yükselişten sonra 500 bantlarına çıktı. Şu an 400 - 420 bantlarında seyrediyor. Bu düşüşten dolayı altına bir rehavet var şu anda, satışlarımız güzel bir şekilde ilerliyor... Altını şu anda yatırım aracı olarak düşünüyorlar çünkü altın sert düşüş yaptığı için tekrar çıkacağını düşünüyor vatandaşımız. Ondan dolayı altına ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var. Nikah ve düğün salonlarının kademeli olarak açılmasının etkilerini özellikle yeni kararlar açıklandıktan sonra ciddi bir şekilde hissetmeye başladık” dedi. “Bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz” <br> <br> Altın fiyatlarının kısa vadede bu bantlarda kalacağını ancak uzun vadede yükseleceğini düşündüğünü belirten Sergen Kavartkurt, “Gram altının bugün ki normal fiyatı 424 lira üzerinden işlem görüyor, çeyrek altın 700 lira, cumhuriyet altını 2 bin 840 lira, bilezik de 390 lira bantlarında işlem görüyor şu anda... Biz bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz özellikle 400 - 420 bantlarında. Uzun vadede ise yükseleceğini düşünüyoruz. Daimi müşterisiyim buranın. Altın fiyatları şu an biraz daha iyi seyrediyor. Yazın kardeşimin düğünü vardı o aralar çok yüksekti, şu anki seviyeler fena değil İnşallah artmaz” diye konuştu. “Yatırım aracı olarak düşünüyorum” <br>< br> Altın fiyatlarının yaz aylarında artacağını düşündüğünü söyleyen Demet Yılmaz şu sıralar altını yatırım aracı olarak gördüğünü belirterek,” Kesinlikle yatırım aracı olarak düşünüyorum, özellikle şu aylarda. Yaza doğru gitmeye başladığımızda düğün sezonu filan açılacağından çok daha fazla artacağı için şu sıralar güzel bir yatırım olabilir... Çeyrek altının daha doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum şu sıralarda. Bileziği çok düşünmüyorum sonuçta değer kaybediyor fiyatı düşüyor ama çeyrek ya da gramın daha düzgün bir yatırım olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Altın fiyatlarında büyük düşüş: Vatandaş kuyumcuya koştu Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırım amacıyla yapılan alımları arttırdı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 8 Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 418,2 lirayı gördü ve saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 418,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını da 2.808 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.823 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi. Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi. Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını 2.808 liradan satılıyor Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde Altının gram fiyatı, 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder