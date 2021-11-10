15 şehir daha dönüşecek

Sağlıklık konut stoku için başlatılan kentsel dönüşüm çalışması 15 şehri daha kapsayacak şekilde genişliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 59 ilde 276 riskli alan, 38 ilde 175 kentsel dönüşüm ve geliştirme alanı ve 11 ilde 17 yenileme alanı ilan edildi. 56 ilde 52 bin hektarlık bölge rezerv yapı alanı belirlendi. Tüm kentsel dönüşüm çalışmaları il ve ilçe bazında özel olarak yürütülecek. Çalışmalar kapsamında, belirlenecek 15 il için Kentsel Dönüşüm Stratejileri hazırlanacak. Hazırlanan stratejiler doğrultusunda risk ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak önceliklendirme de yapılacak.

İSTANBUL MERCEK ALTINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, özellikle İstanbul’u mercek altına alacak. İstanbul’da mevcut yapılar dikkate alınarak, kentsel dirençliliğin artırılması amacıyla altyapı sistemlerinde afet risk önceliklendirme çalışması yapılacak ve ihtiyaç duyulan alanlar yenilenecek.

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20 İL’E DAHA TARİHİ KENT MERKEZİ

Ayrıca, kentsel dönüşüm çalışmalarında şehirlerin tarihsel yapısı ön planda tutulacak. 25 ilde yapılan Tarihi Kent Merkezi çalışmaları devam edecek. Buna ek olarak 20 yeni ilde daha Tarihi Kent Merkezi çalışmaları başlayacak.

5 İL’E DİJİTAL MODEL

Yapılara ilişkin bir diğer çalışma da haritacılık alanında olacak. Bu yıl görüntü alımları tamamlanan Adıyaman, Bingöl, Muş, Tunceli ve İstanbul’daki kent alanlarının sayısal arazi modeli ve dijital şehir modelleri yapılacak.

EKONOMİ Her 10 kişiden 9'u dönüşümü destekliyor