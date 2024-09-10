15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda bine yakın başvuru vitrine çıkıyor

“Yarışma için başvuran bazı tasarımlar yeni bir fikir ortaya koymamaları ve daha önce üretilen modelleri tekrar etmeleri, bazıları ise kâğıt üstünde göze hitap etseler de üretilebilirlik problemlerinin bulunması gibi unsurlarla eleniyor. Bu aşamaları geçerek ayrıştırıcı tasarım fikirleri ortaya koymayı başaranlar kazanıyor. Benzer bir süreç küresel rekabette de söz konusu. Uluslararası ölçekte; insanların ihtiyaçlara uygun ve kaliteli çözümler üreten markalar öne çıkıyor. Geleneksel barınma koşullarının değiştiği ve yeni yerleşim trendlerinin geliştiği dünyada, geleceğin ihtiyaç ve beğeni anlayışında gençlerin ufkuna ihtiyacımız var. Yeni konut inşaatları, ofis binaları, oteller, kültür-sanat-eğlence binaları, alışveriş merkezleri, ticari binalardaki hızlı artışlar, dünya genelinde mobilya talebini artırmaya devam edecektir. Türkiye, tüm mobilya ürün gruplarında üretim yapabilen, nadir ülkelerden biri olarak bu süreçte de rekabetçiliğini sürdürecektir”