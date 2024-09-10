15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda bine yakın başvuru vitrine çıkıyor

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin organizatörlüğü ile düzenlenen yarışmada bu yıl 972 başvuru sahibi yarışacak.
“Mobilya ihracatına gençlerin tasarımları yön verecek”
İnovatif, Ar-Ge ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün ve kalite koşullarına uyumlu mobilya tasarımları yapabilen tasarımcıları mobilya sektörüne kazandırmayı amaçlayan yarışmanın kazananlarına 9 farklı kategoride 37 ödül verilecek.
Bu yıl toplam ödül bedeli 647.500 TL olacak yarışmanın kazananları ayrıca, devlet desteği ile İtalya Domus Akademi ve İtalya-NABA, ABD-CCS College ve Design Founded By Politecnico Di Milano gibi yurt dışındaki eğitim kurumlarında eğitim imkanına sahip olacak.
Üreticileri ve tasarımcıları bir araya getirerek tasarımcılara iş imkânı sağlama hedefiyle Cermodern Ankara’da düzenlenecek ve etkinliklerle gün boyu sürecek Ödül Töreni’nde Prof. Dr. Yasemin Afacan'ın mobilyada sürdürülebilirlik üzerine söyleşi, Prof. Dr. Dilek Akbulut ve Ressam Hikmet Çetinkaya tasarım üzerine atölyeler gerçekleştirecek.
“Potansiyelimizi ihracata yansıtacak ana unsurlardan biri tasarım”
Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nı geleceğin mobilya tasarımlarına sektör profesyonellerin yanı sıra gençlerin de yön vermesi amacıyla düzenlendiklerini ifade eden Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Ata şunları söyledi:
“Geleceğin ihtiyaçlarını en iyi bilenler gençler”
Jüri’nin yarışmaya başvuran tasarım fikirlerini değerlendirirken, sektörel deneyimlerle şekillenen birçok faktörü dikkate aldığını belirten Ata şunları ifade etti:
Türkiye’nin dünya mobilya pazarındaki payını artırması ve özellikle yurt dışında alım gücü yüksek tüketicilerde marka gücüyle tercih edilir olmasının bu alanda sağlanacak gelişmelere bağlı olduğuna dikkat çeken Ata sözlerini şöyle tamamladı:
“Yarışmadaki rekabet bir farkındalık oluşturarak yerel tasarımcı eksikliğinin ve mevcuttaki tasarımların adaptasyon sorunlarının giderilmesine büyük katkı sağlıyor. Bu tip organizasyonlarla desteklemeye çalıştığımız katma değerli üretimle Türk mobilya markasını yukarı taşımak istiyoruz. Yaklaşık 300 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip dünya mobilya pazarında önemli fırsatlar var, bu alandaki payımızı yüzde 1,7’den çok daha yukarı seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz"
Jüride uzman isimler yer alıyor
Bine yakın yarışmacı arasında finale kalanlar Seçici Kurul tarafından iki aşamalı olarak belirleniyor. Yarışmada ödüle layık görülen isimler, Prof. Önder Küçükerman başkanlık ettiği Jüri Üyeleri tarafından belirleniyor. Jüride Küçükerman’ın yanı sıra Reşit Soley, Mustafa Toner, Didem Çapa, Fatih Kıral, Murat Armağan, Ece Yalım, Sezgin Akan, Semra Uygur ve Kaan Dericioğlu gibi tasarım alanında tanınmış isimler yer alıyor.