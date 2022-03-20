1915 Çanakkale Köprüsü için yıllık taahhüt 360 milyon avro

26 Ocak 2017’de ihalesi tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ve 88 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyol Projesi’nin yapım işini Daelim(Kore)-Limak-SK(Kore)-Yapı Merkezi ortak girişim gurubu üstlendi. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 354 milyon lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil toplam 16 yıl 6 ay 12 gün işletme süresi teklifle ihaleyi kazandı.

ZAMANINDA TAMAMLADILAR

Üstlenici firmalar, taahhüt ettikleri 5,5 yıldan daha kısa bir sürede köprü ve otoyol inşaatını tamamladı. Önceki gün hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti 15 avro artı KDV, otoyol geçiş ücreti ise kilometre başına 5 cent olarak taahhüt edilmişti. Bu projede kamunun Daelim(Kore)-Limak-SK(Kore)-Yapı Merkezi ortak girişim gurubuna yıllık 350 milyon avro kadar bir taahhüdü bulunuyor. Bu taahhüt miktarı; köprü geçişi ve otoyol ücretlerinin toplamından oluşuyor. Yani 2015 Çanakkale Köprüsü Malkara-Çanakkale otoyolunun yıllık geliri 360 milyon avronun altında kalırsa, üstünü devlet tamamlayacak. Gelir bu miktarı aşarsa işletmeci kamuya ödeme yapacak.

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İŞLETME SÜRESİ 10,5 YIL

Yapım aşamasını zamanında tamamlayan ortak girişim grubu yaklaşık 10,5 yıl işletme hakkı kaldı. Bu süre uzamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde geçiş ücretinin birinci sınıf araçlar için 200 lira olduğunu açıkladı. Yıllık 360 milyon avroluk gelir taahhüdünün karşılanması için köprüden geçen günlük binek otomobil ile TIR, kamyon, kamyonet, otobüs gibi uzun aks aralığına sahip ticari araçların geçiş sayıları dikkate alınarak hesaplanacak.

LOJİSTİK VE TURİZM YOLU

Otoyol kullanım ücreti de dikkate alındığında köprü ve otoyolun orta vadede kamu taahhüdünü karşılayacak seviyeye gelmesi hedefleniyor. Çanakkale Boğazı'nın Asya-Avrupa arası geçişini 6 dakikada sağlayan köprünün ağırlıklı olarak lojistik ve turizm amaçlı kullanılması bekleniyor.

MİLYONLARCA AVRO TASARRUF