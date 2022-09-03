​2 aylık ihracat 250 milyar dolar: 21 sektör ihracatını artırdı

Küresel ticaret pastasındaki payını artırmayı sürdüren Türkiye, ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Gaziantep’te düzenlenen törende ağustos ayı ihracat rakamlarını Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe birlikte açıkladı. Buna göre; ağustos ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artışla, 21 milyar 340 milyon dolar oldu. Böylece bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatına imza atıldı.

21 SEKTÖR İHRACATINI ARTIRDI

Bu yılın ilk 8 ayında yapılan ihracat 165.7 milyar doları buldu. Son 12 aylık ihracat ise 250 milyar 790 dolara ulaştı. Ağustos ayında 21 sektör ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan ilk beş sektör, 2,9 milyar dolarla kimya, 2,3 milyar dolarla otomotiv, 1,84 milyar dolarla hazır giyim, 1,82 milyar dolar ile çelik ve 1,3 milyar dolar ile elektrik-elektronik olarak sıralandı. Gecen ay hububat ve meyve sebze sektörleri, tarihinin en yüksek ihracatına imza attı.

IRAK 3’ÜNCÜ SIRAYA ÇIKTI

Ağustos ayında bin 828 firma, ilk kez yurt dışına satış yaparak ihracatçı ailesine katıldı. İhracat değeri ise ağustosta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 1,46 dolara yükseldi. Miktar bazında ise ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 14,6 milyon ton oldu.

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Ağustos ayında ihracatçılar, Türk bayrağını 220 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. 151 ülkeye ihracatımız artarkan, geçen ay en çok ihracat yapılan ilk 3 ülke; 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla Irak olarak sıralandı. Uzun yıllardır listenin orta sıralarında yer alan Irak’a ihracat geçen ay yüzde 34,2 artışla ortalamanın hayli üzerinde arttı.

Rusya, Irak ve BAE tutar bazında en çok ihracat yapılan ülkeler oldu. Ağustosta Rusya'ya ihracatımız yüzde 110, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzde 101, Kazakistan’a ise yüzde 25 artış kaydetti.

PARİTE KAYBI 8,3 MİLYAR DOLAR

Avrupa Birliği’nin ortak parası olan avronun dolar karşısında yaşadığı değer kaybı, Türk ihracatçısını olumsuz etkiliyor. Türkiye, ihracat gelirlerinin yaklaşık üçte birini Avrupa pazarından elde ediyor. Geçen ay yapılan 21,3 milyar dolarlık ihracatın 8 milyar dolarını Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye yaptık. Hammaddeyi dolarla temin eden, buna karşın ihracat gelirlerinin yaklaşık yüzde 35’ni avro olarak elde eden ihracatçıların parite kaybı, ağustosta 1,4 milyar dolar, ocak-ağustos döneminde ise 8,3 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl 1,2 olan avro/dolar paritesi, bugün 1’in altında seyrediyor.

İTHALATIN YÜZDE 27’Sİ ENERJİ KAYNAKLI

Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, küresel çapta yaşanan ticaret yavaşlamasına rağmen, Türkiye’nin ihracatını artırmaya devam ettiğini söyledi. 12 aylık ihracatın 250 milyar doları aşması nedeniyle ihracatçılara teşekkür eden Muş, “Türkiye’nin geçen ay ithalatı ise yüzde 32,6 milyar dolar oldu. İthalatın önemli bir kısmı enerji kaleminden kaynaklı. Enerjinin ithalat içindeki payı yüzde 27” dedi. Küresel ticaret trendinin ABD’deki durgunluğa bağlı olarak yavaşladığını belirten Bakan Muş, Avrupa’da ise Rusya’nın enerji kısıntıları nedeniyle ciddi bir ekonomik daralmayla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

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Mustafa Gültepe

Avrupa BİRLİĞİ İLE ihracatımızı yeniden kurgulamalıyız

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2022 yılı ihracat hedefine Ağustos ayı itibariyle ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Gültepe, “Son 12 ayın tamamında aylık ihracat rekorları kırdık. İnşallah önümüzdeki dönemde gelişen ikili ilişkilerin neticesinde, karşılıklı ticarette yeni bir sayfa açacağız” dedi. Avro’daki değer kaybından dolayı ihracatçıların yaşadığı parite kaybına dikkat çeken Gültepe, “Ana pazarımız olan Avrupa Birliği’ne ihracatımızı bu şartlar altında yeniden kurgulamalıyız” diye konuştu.

YENİ FİNANSMAN İHTİYACI BELİRDİ

İhracatın büyümeye verdiği güçlü desteği vurgulayan TİM Başkanı Gültepe, şunları kaydetti: “Küresel ölçekte resesyon endişelerinin gündemde olduğu bu dönemde, ülkemizin ihracat öncülüğünde büyümeyi sürdürmesi oldukça önemli. Finansmana erişim, ihracatta yakalanan artış ivmesinin sürmesi için en temel ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Çünkü ihracatımız arttıkça, buna bağlı olarak yatırımlarımız, hammadde ihtiyacımız, istihdamımız da artıyor. Bütün bunlar, yeni finansman ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor.