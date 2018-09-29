2 bin 300 çalışanla inşaat hızla sürüyor

Konut teslimleri 2019 yılında başlayacak. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, sahada 2 bin 300 çalışanın inşaatı söz verilen tarihe yetiştirmek için canla başla çalıştığını söyledi.

KÖPRÜYÜ YARILADIK

Akbalık, Büyükyalı’yı, sahil şeridine direkt bağlayan köprü hakkında da şu bilgileri verdi: “Caddeyi köprünün altına taşıma çalışmaları 1 ay içinde tamamlanacak. Proje sakinleri Kennedy Caddesi üzerinden, doğrudan Büyükyalı’nın otoparkına ulaşacak.” Projeden 2018’in ilk 9 ayında 534,9 milyon lira, satışa çıkılan 2016 yılından bu yana ise 1.4 milyar lira ciro elde edildi.

Ahmet Akbalık

DOLAR BOZDURAN EV ALDI

Daha çok aileleri hedeflediklerini dile getiren Akbalık son dönemde geliri ve birikimi döviz olan kesimden özellikle de gurbetcilerden yoğun bir talep oluştuğunu aktardı. Akbalık, “Dolardaki artış sayesinde o kesim için ciddi bir fırsat oluştu. 1 milyon avro fiyatla baktığı ev 700 bin avro olunca vatandaş alıma geçti” dedi.