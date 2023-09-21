2. el otomobilin fiyatı yüzde 10 eridi

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Fiyatları son dönemde şişirilen otomobil piyasasında fiyatlar dengelenmeye başladı. İkinci el araçları sıfır araçların fiyatının üstünde satmaya çalışan kişilere yazılan cezalar ve piyasadaki arz talep dengesinin oturmasıyla birlikte ikinci el araçlarda lüks segment araçlar başta olmak üzere köpük fiyatlar yerini gerçekçi fiyatlara bıraktı.
BAYİLERDE ARAÇ ÇOĞALDI
Konya Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, “İkinci el araç piyasası yerini bulmaya başladı. Özellikle üst segment araçlarda yaşanan fiyat artışları da olması gereken noktaya geldi. Yaklaşık yüzde 10’luk bir indirim oldu. Bu sayede bayilerde oluşan 2-3 bin kişilik sıra kuyrukları da erirken birçok markada sıfır araçlar da bulunmaya başladı” açıklamasında bulundu.
ÖNÜMÜZÜ GÖRÜYORUZ
Ankara Oto Galericiler Odası Başkanı İlkay Kalkan da fiyatlardaki köpüğün erimesiyle birlikte gerçekten bu işi yapan ruhsatlı galericilerin önünü görmeye başladığını ifade etti. Kalkan, “Kurban Bayramı’ndan sonra geriye gelmeye başlayan fiyatlar otomobili yatırım aracı olan kişilerin de geri adım atmasını sağladı. Yatırımcı kişiler araca değil döviz, altın ve borsaya yatırım yapmaya gitti. Yılbaşına kadar fiyatlar tam olarak doğru noktasını bulacaktır. Dalgalı olmayan piyasa sayesinde satışlarımız düşse de önümüzü görmeye araçların fiyatlarını oynatmadan satışa çıkarmaya başladık” şeklinde konuştu.
İHTİYACI OLANA KREDİ ERİŞİMİ SAĞLANMALI
Eylül ve ekim aylarında piyasada biraz daha daralma yaşayabileceklerinin altını çizen Adana Oto Galericiler Odası Başkanı İbrahim Öcal ise “Piyasada yaşanan sıkılaşma gerçekten ihtiyacı olan kişilerin krediye ulaşması sağlanarak çözülebilir. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan kimlik ile ilan verme dönemi önümüzdeki aydan itibaren başlıyor. Bu düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte yeniden şişmeler yaşanmaz çünkü ayaklı satıcılar istediği fiyatları araçlarına yazamaz” dedi.