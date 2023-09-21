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Ekonomi

2. el otomobilin fiyatı yüzde 10 eridi

Fiyatları son dönemde şişirilen otomobil piyasasında fiyatlar dengelenmeye başladı. Sıfır otomobil satıcılarında ‘sıraya girme’ olayı ortadan kalkarken, ikinci el otomobillerde ise bulunurluğun artmasıyla fiyatlar yüzde 10 eridi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Fiyatları son dönemde şişirilen otomobil piyasasında fiyatlar dengelenmeye başladı. İkinci el araçları sıfır araçların fiyatının üstünde satmaya çalışan kişilere yazılan cezalar ve piyasadaki arz talep dengesinin oturmasıyla birlikte ikinci el araçlarda lüks segment araçlar başta olmak üzere köpük fiyatlar yerini gerçekçi fiyatlara bıraktı.

BAYİLERDE ARAÇ ÇOĞALDI

Konya Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, “İkinci el araç piyasası yerini bulmaya başladı. Özellikle üst segment araçlarda yaşanan fiyat artışları da olması gereken noktaya geldi. Yaklaşık yüzde 10’luk bir indirim oldu. Bu sayede bayilerde oluşan 2-3 bin kişilik sıra kuyrukları da erirken birçok markada sıfır araçlar da bulunmaya başladı” açıklamasında bulundu.

ÖNÜMÜZÜ GÖRÜYORUZ

Ankara Oto Galericiler Odası Başkanı İlkay Kalkan da fiyatlardaki köpüğün erimesiyle birlikte gerçekten bu işi yapan ruhsatlı galericilerin önünü görmeye başladığını ifade etti. Kalkan, “Kurban Bayramı’ndan sonra geriye gelmeye başlayan fiyatlar otomobili yatırım aracı olan kişilerin de geri adım atmasını sağladı. Yatırımcı kişiler araca değil döviz, altın ve borsaya yatırım yapmaya gitti. Yılbaşına kadar fiyatlar tam olarak doğru noktasını bulacaktır. Dalgalı olmayan piyasa sayesinde satışlarımız düşse de önümüzü görmeye araçların fiyatlarını oynatmadan satışa çıkarmaya başladık” şeklinde konuştu.

İHTİYACI OLANA KREDİ ERİŞİMİ SAĞLANMALI

Eylül ve ekim aylarında piyasada biraz daha daralma yaşayabileceklerinin altını çizen Adana Oto Galericiler Odası Başkanı İbrahim Öcal ise “Piyasada yaşanan sıkılaşma gerçekten ihtiyacı olan kişilerin krediye ulaşması sağlanarak çözülebilir. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan kimlik ile ilan verme dönemi önümüzdeki aydan itibaren başlıyor. Bu düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte yeniden şişmeler yaşanmaz çünkü ayaklı satıcılar istediği fiyatları araçlarına yazamaz” dedi.


Türkiye'nin büyük şirketleri de ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi
Türkiye'nin büyük şirketleri de ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, TAİK tarafından düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, değerlendirmelerde bulundu. TAİK Başkanı Yalçındağ, Türkiye'nin en büyük 15 şirketinin temsilcilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatine katıldığını ve bunu çok önemsediklerini ifade etti. TAİK olarak görevlerinin ticari diplomasi olduğunu vurgulayan Yalçındağ, "Türkiye ile Amerika arasındaki hem yatırım fırsatlarını hem ticari ilişkileri maksimize etmek için elimizden gelen her türlü faaliyeti, çabayı bir sivil toplum örgütü olarak gösteriyoruz." ifadesini kullandı.


#Üretim
#Otomotiv
#Ekonomi
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