2 yıldır sorunlu kredi görmedik

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, uygulanan makro ihtiyati politikalar sayesinde Türkiye’nin ekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmeye dikkati çekerek, "Özellikle döviz tarafında sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Bankalar çok sağlam ve sağlıklı durumda. 2 yıldır sorunlu kredi girişi görmedik. Batık kredi yok” dedi.

YABANCI İŞTAHI ARTMAYA BAŞLADI

Dinç, İstanbul’da düzenlenen sohbet toplantısında Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bankacılık sektörünü ‘seçim öncesi ve sonrası’ diye ikiye ayırmak gerektiğini vurgulayan Dinç, “2023 ortasına kadar belli sektörleri önceleyen bir bankacılık sistemi vardı. İyi bir kredi büyümesi gördük. Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte sıkılaşma adımları atıldı. Merkez Bankası rezervleri yükseliyor, kredi risk primi (CDS) geriliyor. Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) düşüşler sürerken, Türk Lirası mevduatın payı artıyor. İyi bir kredibilite oluşmaya başladı. Şu an Türkiye’ye yoğun bir ilgi var. Yabancı iştahının arttığını görüyoruz” diye konuştu.

GELECEĞE DAİR DAHA POZİTİFİZ

İsrail ile Filistin arasındaki savaşın ekonomik etkilerinin sınırlı olacağına da işaret eden Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Jeopolitik riskler azalıyor. Türkiye’de özellikle döviz tarafında sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Şu an geleceğe dair daha pozitifiz. Cari denge için bir tehdit öngörmüyoruz. Bankacılık sektörünün daha hızlı bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Bankalar çok sağlam ve sağlıklı durumda. 2 yıldır sorunlu kredi girişi görmedik. Batık kredi yok. Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz. Ortaklarımız bizleri destekliyor. Ülke ekonomimizin önü açık. Türkiye bugün her şeyi üretebilir durumda. Müthiş bir potansiyelimiz var. Kuveyt’ten bu yıl 300 milyon dolar para getirdik. Ciddi yatırım yapıyoruz.”

9 ayda 2 milyar TL net kâr

Burgan Bank, 2023 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını da açıkladı. Ocak-eylül döneminde 2 milyar TL net kâr elde eden bankanın konsolide aktif büyüklüğü 79,7 milyar TL oldu. Burgan Bank, 30 Eylül 2023 itibarıyla ekonomiye 58,8 milyar TL kredi desteği sağladı. Murat Dinç, 2. yılını kutladıkları ON dijital bankacılık markasına ilişkin de şu bilgileri verdi: “Müşteri edinimimiz 2022 yıl sonuna göre yüzde 33 büyürken, müşteri sayımız 600 bine ulaştı. Kredi ürünlerimizde üçüncü çeyrek sonunda yüzde 99’luk bir büyüme sağladık. 2022 yıl sonuna göre mevduattaki varlığımızı da yüzde 33 artırmayı başardık.”

Murat Dinç, Halil Özcan.

Hedef 1 milyon müşteri

Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan da ON ile yeni hedeflerinin 2024’te 1 milyon müşteriyi aşmak olduğunu dile getirdi. Özcan, "Diğer bankalardan alınan maaş veya düzenli gelirlerini ON’a getirerek işlem yapan müşterilerimiz, nakit promosyon fırsatlarından çok yakında yararlanabilecek. Bunun yanında banka kartı alışverişlerinden fatura ödemelerine kadar birçok işlemlerinden iade kazanıyorlar. Önümüzdeki 5 yılda da 5 milyon kişiye ulaşmak istiyoruz" dedi.







