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Ekonomi

20 milyon avro yatırımla 100 mağaza açacak

Danimarkalı Flying Tiger Copenhagen, Karaca Grup ile kurduğu ortaklıkla Türkiye pazarına giriyor. 36 ülkede faaliyet gösteren şirket ilk mağazasını ekim ayında İstanbul'da açacak. Önümüzdeki 5 yılda da 20 milyon avroluk yatırımla 100 mağazaya ulaşacak.

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:18 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Jens Aarup Mikkelsen, Sami Hotak.
Jens Aarup Mikkelsen, Sami Hotak.

Danimarkalı perakende markası Flying Tiger Copenhagen, Karaca Grup ile kurduğu ortaklıkla Türkiye pazarına giriyor. Ev dekorasyonu, oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve mutfak eşyaları gibi pek çok farklı alanda 36 ülkede faaliyet gösteren markanın ilk mağazası ekim ayında İstanbul'da açılacak. Flying Tiger Copenhagen, global mağazalarında olduğu gibi Türkiye'deki müşterilerini de 4 binden fazla ürün çeşidiyle aynı anda buluşturacak. Firma önümüzdeki 5 yıl içerisinde de Türkiye'de 20 milyon avro tutarında yatırım yaparak 100 mağazayı devreye alacak. Karaca Grup ve Flying Tiger Copenhagen birlikteliği 800 kişilik istihdama da kapı aralayacak.

ONLINE SATIŞ HİZMETİ

Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sami Hotak, iki büyük küresel şirketin birleşmesini sadece ticari beklentiler değil, aynı zamanda deneyimlerin aktarılması olarak gördüklerini söyledi. Hotak, "İlk mağazamızı açtıktan sonra iki ay içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere bu sayıyı 10’a çıkaracağız. 5 yıl içerisinde de 100 mağazaya ulaşacağız. Şimdiden özellikle alışveriş merkezlerinden yoğun talepler almaya başladık, en doğru lokasyonları seçmek için büyük özen göstereceğiz. İstanbul'daki ilk mağazamız ile beraber online satış sitemiz de faaliyete geçecek" diye konuştu.

TÜRKİYE STRATEJİK ÖNEMDE

Flying Tiger Copenhagen Baş Satış Sorumlusu Jens Aarup Mikkelsen de Türkiye'de bulunmak istemelerinin gerekçesini şu sözlerle ifade etti: "Avrupa'daki mağazalarımızda Türk müşterilerden büyük ilgi görüyoruz. Türkiye bizim için stratejik öneme sahip ve küreselde en büyük pazarlardan biri olarak öne çıkacağına güçlü inanç duyuyoruz."



#Yatırım
#Ekonomi
#Karaca Grup
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