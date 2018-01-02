2018'de dünyayı etkileyecek 10 isim

Derin Ekonomi Ocak sayısında dünyayı sarsacak 10 ismi sayfalarına taşıdı. Bazıları daha 2017’de hızlı bir yükselişe geçmiş bu isimleri bugüne kadar nispeten az işitmiş olabilirsiniz, ancak yeni yılda ve sonrasında muhtemelen çok daha sık işiteceksiniz.

İşte dünyayı 2018 yılında etkileyecek 10 isim

Abdullah bin Zayed Al Nayhan, İngiltere’nin desteğiyle kardeşini kansız bir darbeyle tahttan indirdikten sonra Birleşik Arap Emirliklerini kuran Zayed bin Sultan Al Nahyan’ın (1971-2004) oğlu olarak 1972’de doğdu. 1997’de 25 yaşındayken Bilgi ve Kültür Bakanı olarak atandı. 2006’ya kadar kaldığı bu görevden sonra aynı yıl Dışişleri Bakanı yapıldı.

Şubat 2016’da ise mevcut Dışişleri Bakanlığı görevine ek olarak Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Bakanlık vazifesini de üstlendi.

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BAE Dışişleri Bakanı ve Uluslararasınİşbirliğinden Sorumlu Kabine Üyesi Abdullah bin Zayed Al Nayhan

Zayed’in son dönemdeki hızlı yükselişi de bu döneme denk geldi. BAE Prensi Zayed’in adı, Suudi Arabistan’da 2015’te tahta çıkan Kral Salman’la birlikte meydana gelen saray içi değişiklerde sıkça geçmeye başladı. Zayed’in, yakın zaman önce ılımlı İslam’a geçiş kararı alan Suudi Arabistan’ın 32 yaşındaki prensi Muhammed bin Salman üzerinde güçlü bir yönlendirici etkisi mevcut. Abdullah bin Zayed, ABD Ordusu’nun en büyük tedarikçisi olan Blackwater ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ortak bir lejyoner ordusu kurulmasına öncülük etti. Latin Amerika ve Afrika dahil dünyanın her tarafından para ve BAE vatandaşlığı vaadiyle toplanan Lejyoner ordusunun, BAE’nin korunması dışında, Yemen savaşında kullanıldığı, hatta Suudi Arabistan’da prenslere karşı yapılan yolsuzluk soruşturması sırasında tutuklama operasyonlarında görev aldığı iddia ediliyor.

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Donald Trump’ın Rusya ile İlişkilerininSoruşturan Özel Büro’nun Şefi Robert Mueller





Robert Mueller, 2018’de dünyada adı en çok konuşulacak kişilerden biri olabilir. Olmayabilir de. Bu tamamen halen üzerinde çalıştığı araştırmanın sonuçlarına bağlı. Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Özel Komisyona Başkanlık eden Robert Mueller, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 seçimleri sırasında Rusya ile ABD seçimlerine müdahale edebilecek şekilde bir ilişki kurduğu iddialarını araştırıyor.

ABD’nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kulelerine uçaklarla terör saldırısından sadece bir hafta önce FBI koltuğuna oturmuş bir isim olan Robert Mueller, bu görevini hem Bush hem Obama döneminde 2013’e kadar sürdüren biri. Eğer Mueller, Putin ve Trump arasında Amerikan siyasetine müdahale anlamında gelebilecek bir ilişki olduğunu tespit ederse bu sonuç Trump’ın Başkanlık koltuğundan indirilmesiyle sonuçlanabilir. İşte bu, Mueller’i 2018’in en önemli şahıslarından biri yapıyor.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman

2017’de veliahtlık makamına hızlı ve olaylı geçiş serüveniyle 2017’de dünyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Suudi Arabistan’ın 32 yaşındaki genç Prensi Muhammed bin Salman, 2018’de de dört nedenden dolayı gündemde olmaya devam edecek.

Birincisi, Suud hanedanından çok sayıda prensin de aralarında bulunduğu 200 kişiyi yolsuzluk gerekçesiyle tutuklaması. İkincisi, Suudi Arabistan’ı ılımlı İslam’a dönüştüreceğini açıklaması. Üçüncüsü 2 trilyon dolar değer biçilen devlet petrol şirketi Aramco’yu halka arz edeceğini beyan etmesi. Dördüncüsü, Suudi Arabistan-Ürdün sınırında ve İsrail’e de yakın bir bölgede, 500 milyar dolara mal olacak Neon isimli bir şehir kuracağını ilan etmesi. Geçen yıl Suudi Arabistan’da hayat tarzının serbest hale gelmesi için açılımlar yapacağını ilan eden genç prens Salman, 250 yıllık Vehhabi felsefesini ve Suud alimlerini karşısına aldı.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump’ın görevden alınması halinde ABD’nin Başkanlık koltuğunun doğal sahibi olacak tek isim. Eski kongre üyesi ve Indiana valisi Mike Pence, 2016'da Başkan Donald Trump ile birlikte Birleşik Devletler Başkan Yardımcılığına seçildi. 1959'da Indiana'da doğan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Hanover Koleji ve Indiana Üniversitesi McKinney Hukuk Fakültesi mezunu. Üniversite yıllarında sıkı bir Hristiyan dindar haline gelen Pence, 1990'lı yıllarda muhafazakar bir radyo ve TV talk-show sunucusu oldu. ABD’de 2016 Başkanlık seçimine Cumhuriyetçi Parti’den aday olan Pence, daha fazla ilerleyemeyince tercihini diğer aday olan Ted Cruz’dan yana yapmıştı. Ancak daha sonra Trump’la anlaşarak onun başkan yardımcısı olmak karşılığında adaylıktan Trump lehine çekildi.

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Donald Trump’ın Damadı, Başdanışmanınve Ortadoğu Özel Elçisi Jared Kushner

Gayrimenkul zengini ve medya patronu olan Jared Kushner, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı,başdanışmanı ve Ortadoğu özel elçisi olarak İsrail ve Körfez ülkeleriyle kurulan ilişkinin ABD cephesindeki mimarı olması nedeniyle 2018’de dikkatle izlenen bir isim olacak. Trump’ın kızı Ivanka ile evli. New York’un en zengin gayrimenkul patronlarından biri olan Yahudi kökenli Charles Kushner'ın oğlu olan Jared, geçmişte babası mali bir skandal nedeniyle hapsedilince, ailesinin işini devralmış ve bu süreçte New York Observer gazetesini satın alarak medya işine girmişti. Ailesi geçmişte genellikle Demokrat Parti'nin büyük maddi destekçisiydi. Ama Trump’a damat olunca, 2016 başkanlık seçim kampanyası sürecinde ve Trump başkan seçildikten sonra Beyaz Saray'a geçiş döneminde, onun en yakın danışmanlarından biri oldu. Ocak 2017'de cumhurbaşkanının kıdemli danışmanı seçildi.

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İngiltere İşçi Partisi Başkanı ve ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn

İngiltere İşçi Partisi Başkanı ve ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn, anketlere göre, başbakanlık koltuğuna her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Geçmişte İngiliz monarşisini ortadan kaldırmayı vaat eden Corbyn, şimdi muhalefet lideri olarak Britanya Kraliçesi’nin Buckingham Sarayı’nda etkinliklere katılıyor. Ama, İngiltere başbakanı dahil herkesin Kraliçe’ye boyun eğerek selamladığı törenlerde boyun eğmiyor, sadece gülerek etrafa göz kırpıyor. Ayrıca, ulusal kutlamalarda ‘Tanrı yüce Kraliçeyi korusun’ sözlerinin geçtiği Britanya milli marşına eşlik etmemekte ısrar ettiği için muhafazakar kesimden yoğun tepki alıyor. Gençler arasında artan popülaritesiyle İngiltere siyasetinin yükselen gücü haline gelen Corbyn, 2019 seçimlerinde İngiltere Başbakanlığı koltuğuna oturabilir.

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Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi'nin lideri ve Kuzey İrlanda Meclisi Üyesi Arlene Foster

Aralık 2015'ten bu yana Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi'nin lideri ve Kuzey İrlanda Meclisi Üyesi olan Arlene Foster 1970 doğumlu. Britanya’da yapılan 2017 Genel seçimlerinde Muhafazakar Parti ile koalisyona gitti. Seçimlerin kazanılmasıyla bir anda İngiliz parlamentosunun en kilit ismi haline geldi. İrlanda Protestan Kilisesinin mensubu olan Foster, Kuzey İrlanda’da 2007-2008 yılları arasında Çevre Bakanlığı, 2008-2015 döneminde İşletme ve Yatırım Bakanlığı ve 2015 yılından 2016 yılına kadar Finans ve

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Personel Bakanı olarak görev yaptı. Ocak 2016'da, Kuzey İrlanda Birinci Bakanı oldu. 8 Aralık 2017'de İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması pazarlıklarının birinci etabının başarıyla sonuçlanmasındaki etkin katkıları nedeniyle gündeme gelen Foster, 2018 boyunca devam edecek olan ve çok zorlu geçeceğine kesin gözüyle bakılan ikinci etap görüşmelerinin en kilit isimlerinden biri olacak.

Trump Tarafından ÖnerilennYeni FED Başkanı Adayı Jerome Powell



ABD Başkanı Trump tarafından mevcut FED Başkanı Janet Yellen’in emekli olmasıyla yerine geçecek isim Jerome Powell olacak. Powell, faiz oranlarını artırma yanlısı olarak mevcut beklentileri karşılıyor ancak eğer faizleri beklenenden hızlı artırırsa, ABD dışındaki gelişen ülke ekonomilerini olumsuz şekilde etkileyen biri olarak anılabilir 2018’de.

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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in

Kuzey Kore ile ilişkilerde sertlik yanlısı bir tutum izleyen Güney Kore Başkanı Park- hye’nin bir skandalla devrilmesi üzerine Başkan seçilen Moon Jae-in, eğer Kuzey Kore krizi 2018’de bir savaşe evrilmeyecekse, bunda başarı payı en fazla olan isim olabilir. Kore Savaşı'nın sonlarında, 1953’te Güney Kore'de küçük bir adada doğan Moon Jae-in, ilk yıllarını yoksulluk içinde geçirdi. Kyung Hee Üniversitesine devam ederken öğrenci gösterilerinin lideri oldu ve yirmi yıldan sonra insan hakları avukatlığı yaptı. Şarkıcı Kim Jung-sook ile evli olan Jae-in, Destiny (Kader) adlı kitapta otobiyografisini yazdı.

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Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev

Geçen yıl 78 yaşında yaşamını yitiren Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, ömrünün çeyrek asırdan fazlasını ülkesinin yönetiminin başında geçirdikten sonra 2016’da vefat etti. Yapılan seçim sonucu yüzde 88 oy alan Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Şavkat Mirziyoyev onun yerine geçti. Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev göreve geldiği günden beri ülkesindeki polis devleti havasını ortadan kaldırmak için girişimlerde bulundu. İslam Kerimov döneminde getirilmiş dini ibadet özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları ortadan kaldırıldı. Ekonomide de dış ticaret ve döviz kuru politikasında serbest piyasacı hamleler yapan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, dış yatırımcılar için ülkesini çekici hale getirmeyi amaçladı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 'in en büyük hamlelerinden biri de İslam Kerimov döneminde diplomatik temasları en az olduğu ülkelerle ilişkilerde sorunların çözümüne yönelik adımlar atmasıydı. Özbek lider Mirziyoyev, Kırgızistan ile çözüme kavuşturduğu sınır problemleri ve sınır kapıları geçişlere tekrar açtı.

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