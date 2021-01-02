2021 model projeler geliyor

Gayrimenkul sektörü pandeminin damgasını vurduğu 2020’de Ağustos sonuna kadar uygulanan faizlerdeki düşüş trendinin avantajını yaşadı. 2020 yılı Ağustos ayı başında yüzde 0,75 seviyesinde olan konut kredisi faiz oranı, 2020 yılı Ekim ayında yüzde 1,17 seviyesine çıktı. Eylül ayı sonunda konut kredisi hacmi 277 milyar liraya yükselirken kamu bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı Eylül 2019’da yüzde 54,7 seviyesinde iken rakam Eylül 2020’de yüzde 63,3’e çıktı. Bu koşulların etkisiyle gayrimenkul satışı ilk 11 ayda 456 milyar lira ile rekora imza attı. Pandemi yeni bir yaşam standardını da gündeme getirdi. İnsanlar artık merkezde ve kalabalıkta olmak istemeyip bahçe içinde evler talep edince 3,5 milyon - 4 milyon rakam aralığındaki konutlara ilgi arttı.

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EVDE METREKARE TALEBİ BÜYÜDÜ

2+1 konut isteyenler 3+1, 3+1 isteyen 4+1 istemeye başladı. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yazlık bölgelere de talep çok fazla arttı. Ocak-Kasım döneminde ülke genelinde sıfır konutlar da dahil 2 milyon 464 bin adet gayrimenkul satıldı. Uzmanlar 2021 yılında yeni yapılacak projelerde de genel eğilimin daha büyük metrekareli evlere yönelik olacağını dile getiriyor. Müteahhitlerin de 2021 model projelerde bu ayrıntıya önem vereceğine vurgu yapan uzmanlar, “Stokların erimesi ve yenilerinin yapılamaması önemli bir etken. Yeni yapılacak gayrimenkullerde de inşaat maliyetlerinin çok yükselmesi sebebiyle fiyatlar da yüksek olacak. Müteahhitlerin bir daha bu fiyatlarla böyle gayrimenkul üretmeleri mümkün görünmüyor” diyor.

VİLLA İNŞAATI ARTAR

Sektör temsilcileri 2021 yılında butik projelerin öne çıkacağını dile getiriyor. Pandemi ile aileye bağlılığın arttığını dile getiren emlakçılar, şehir dışında geniş arsalara talebin çoğaldığını, bu arsalar üzerine 5-6 villalık geniş ailelerin yaşayacakları mülkler yapılmak istendiğini söylüyor. Müteahhitler de 2021 yılında inşa edilecek projelerde villa konseptinin ağırlık kazanacağını ifade ediyor. Villa hareketliliğinin daha çok şehirlerin çeperlerinde ve yazlık bölgelerde olacağını aktaran müteahhitler, “Şehrin merkezinde inşa edilecek projelerde ise yaşam alanları balkon ve kat bahçeleriyle nefes alınabilir mekanlar olarak dizayn edilecek” bilgisini verdi.

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