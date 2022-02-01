2021’de 30 milyon turist 24,5 milyar dolar gelir

Kovid-19 salgını kısıtlamalarına ve bazı Avrupa ülkelerinin rekabetten kaynaklanan olumsuz politikalarına rağmen Türkiye, 2021’de bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 turist ağırladı. Bu dönemde turizm geliri ise yüzde 103,02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. Yabancı ziyaretçi sayısında ise yüzde 94,06 artış yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre turist sayısı 30 milyonu aşarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakam ise 29,3 milyon turist oldu.

Oluşan fark TÜİK’in sadece gümrük çıkışlarını hesaplamasından kaynaklandı.

2021 yılındaki gelirlerin 19 milyar 680 milyon dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.

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TURİZM GİDERİ 1,8 MİLYAR DOLAR

Geçtiğimiz yıl turizm gideri ise bir önceki yıla göre yüzde 67,7 artarak 1 milyar 852 milyon dolara çıktı. Bunun 1 milyar 820 milyon dolarını kişisel, 32,1 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarak 2 milyon 738 bin 340 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 676 dolar oldu.

4'ÜNCÜ ÇEYREKTE GELİR % 95 ARTTI

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ise Türkiye’nin turizm geliri, geçen yılın 4’üncü çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 95 artarak 7 milyar 631 milyon dolara çıktı.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin bu çeyrekte yaptığı harcamaların 5 milyar 883 milyon 106 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 748 milyon 268 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde tüm harcama türleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre arttı.

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GECELİK HARCAMA 72 DOLARA ULAŞTI

2021 yılının 4. çeyreğinde yabancıların ortalama gecelik harcaması 72 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise

43 dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97,5 artarak 9 milyon 50 bin 112 kişi oldu. Bunların yüzde 83’ünü (7 milyon 511 bin 28 kişi) yabancılar, yüzde 17’sini ise (1 milyon 539 bin 84 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 68,6’sı “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” amacıyla ülkeyi ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 16,9 ile “akraba ve arkadaş ziyareti”, üçüncü sırada ise yüzde 5,2 ile “alışveriş” yer aldı.

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YURT DIŞI ZİYARETLERİ YÜZDE 300 ARTTI

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 301,6 artarak 1 milyon 188 bin 803 kişi oldu. Bu kişilerin turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 276,4 artarak 696 milyon 183 bin dolara çıktı. Bunun 677 milyon 89 bin dolarını kişisel, 19 milyon 94 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişi başı ortalama harcama ise 586 dolar olarak gerçekleşti.