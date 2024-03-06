220 bin kadına 58,5 milyarlık finansman

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın ödül töreni, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Arslan, hayata geçirdikleri Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 3 yılda 220 bin kadın girişimciye 58,5 milyar lira finansal destek sunduklarını söyledi. Arslan, "Gururla ifade edebilirim ki; sektörde kullandırılan kadın girişimci kredilerinin yaklaşık yüzde 50'sini tek başımıza finanse ediyoruz. Başarı hikayesine ortak olduğumuz kadın girişimci müşteri sayımızı da 2024 yıl sonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

CİROLAR ORTALAMA %66 BÜYÜDÜ

Arslan, bugüne kadar kredi desteğinde bulundukları kadın girişimci müşterilerinin yıllık ortalama cirolarının yüzde 66, ihracat hacimlerinin yüzde 56 arttığını ifade etti. Kredi kullanımları sonrasında toplam 75 bin kişiye ilave istihdam sağlandığını dile getiren Arslan, şu bilgileri verdi: "İmalattan yazılım geliştirmeye kadar pek çok sektörde kadınlarımızın, teknoloji ve ihracat alanında varlıklarını artırmaları için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını düşünüyoruz. Bu nedenle, bir yandan Tekno Girişimci Destek Kredisi ve Teknokent Destek Paketi ile teknoloji tabanlı kadın girişimcilerimize finansman sağlarken, diğer yandan da 'Büyüyen İhracatçı Kadın Destek Paketi' ile kadın girişimcilerimizin ihracat yapma azimlerini destekliyoruz."

Girişimciler ödüllerine kavuştu

Yarışmada; "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi"nde Bone Sante'den Nezihe Filiz Toker, "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi"nde ise Hsb Solutions'tan Hazan Günay ödüle layık görüldü. "Sıfır Atık Kategorisi"nde Egglin'den Şükrüye Özbilen ödül aldı.

Her türlü desteği vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 66 olan OECD ortalamasına çıkması halinde milli gelirin yüzde 20 artacağını belirterek, "Yüzde 20 daha büyük ekonomi şu demek: İlave 210 milyar dolar gayrisafi yurt içi hasıla demek. Dolayısıyla kadınların iş gücüne ve iş hayatına katılımını teşvik edecek her türlü adımın arkasındayız" dedi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin, kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 70'lere ulaştığı dönemi göreceğini vurgulayan Şimşek, "Onların sayesinde Türkiye'nin ekonomisi çok daha güçlü, çok daha büyük olacak ve Türkiye potansiyelini gerçekleştirmiş olacak" diye konuştu.







