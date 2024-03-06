|
Ekonomi

220 bin kadına 58,5 milyarlık finansman

Halkbank, yeni iş fikirleri ve modelleriyle girişimcilik ekosistemine katkı sunan kadınları ödüllendirdi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, hayata geçirdikleri Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 3 yılda 220 bin kadın girişimciye 58,5 milyar lira finansal destek sunduklarını belirtti.

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:25 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın ödül töreni, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Arslan, hayata geçirdikleri Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 3 yılda 220 bin kadın girişimciye 58,5 milyar lira finansal destek sunduklarını söyledi. Arslan, "Gururla ifade edebilirim ki; sektörde kullandırılan kadın girişimci kredilerinin yaklaşık yüzde 50'sini tek başımıza finanse ediyoruz. Başarı hikayesine ortak olduğumuz kadın girişimci müşteri sayımızı da 2024 yıl sonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

CİROLAR ORTALAMA %66 BÜYÜDÜ

Arslan, bugüne kadar kredi desteğinde bulundukları kadın girişimci müşterilerinin yıllık ortalama cirolarının yüzde 66, ihracat hacimlerinin yüzde 56 arttığını ifade etti. Kredi kullanımları sonrasında toplam 75 bin kişiye ilave istihdam sağlandığını dile getiren Arslan, şu bilgileri verdi: "İmalattan yazılım geliştirmeye kadar pek çok sektörde kadınlarımızın, teknoloji ve ihracat alanında varlıklarını artırmaları için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını düşünüyoruz. Bu nedenle, bir yandan Tekno Girişimci Destek Kredisi ve Teknokent Destek Paketi ile teknoloji tabanlı kadın girişimcilerimize finansman sağlarken, diğer yandan da 'Büyüyen İhracatçı Kadın Destek Paketi' ile kadın girişimcilerimizin ihracat yapma azimlerini destekliyoruz."

Girişimciler ödüllerine kavuştu

Yarışmada; "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi"nde Bone Sante'den Nezihe Filiz Toker, "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi"nde ise Hsb Solutions'tan Hazan Günay ödüle layık görüldü. "Sıfır Atık Kategorisi"nde Egglin'den Şükrüye Özbilen ödül aldı.

Her türlü desteği vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 66 olan OECD ortalamasına çıkması halinde milli gelirin yüzde 20 artacağını belirterek, "Yüzde 20 daha büyük ekonomi şu demek: İlave 210 milyar dolar gayrisafi yurt içi hasıla demek. Dolayısıyla kadınların iş gücüne ve iş hayatına katılımını teşvik edecek her türlü adımın arkasındayız" dedi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin, kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 70'lere ulaştığı dönemi göreceğini vurgulayan Şimşek, "Onların sayesinde Türkiye'nin ekonomisi çok daha güçlü, çok daha büyük olacak ve Türkiye potansiyelini gerçekleştirmiş olacak" diye konuştu.


Artaş Holding bu yıl altı projesini teslim edecek: Sözümüzün arkasında geleceğin yanındayız
Artaş Holding bu yıl altı projesini teslim edecek: Sözümüzün arkasında geleceğin yanındayız

Kurulduğu günden itibaren kalite odaklı projeler üreten ve faaliyet gösterdiği sektörlerin tamamında önemli yatırımlara imza atan Artaş Holding, Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Konutları Yenimahalle olmak üzere 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 projesini 2024 yılı içerisinde teslim ediyor. Türkiye’nin konut markası haline gelen Avrupa Konutları projeleriyle bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Artaş Holding olarak bugüne kadar verdiğimiz sözlerin arkasında her zaman durduk ve projelerimizi zamanında teslim ettik. Bu yıl teslim edeceğimiz projelerimizde de söylediğimiz gibi “Sözümüzün Arkasında, Geleceğin Yanındayız” dedi.


#Finans
#Ekonomi
#Halkbank
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Adana teravih namazı saat kaçta?