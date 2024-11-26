23 firma, 1.000 metrekare ile katılım sağladık

Türkiye’nin en büyük iş organizasyonlarından biri olan MÜSİAD Expo, bu yıl da sektör profesyonellerini, iş insanlarını, yatırımcıları ve kamu temsilcilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, fuarın öne çıkan sektörlerinden, hedeflerinden ve şehir özelindeki çalışmalardan bahsetti.





ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ

Şehir özelendiki çalışmalardan bahseden Filizfidanoğlu, MÜSİAD Sakarya olarak, hem yerel hemde ulusal ekonomiyi canlandırmak hem de şehrin turizm ve tanıtımına katkıda bulunmak için çeşitli iş birliği çalışmaları yaptıklarını söyledi. Filizfidanoğlu, “Yerel yönetimlerle ve iş dünyası temsilcileriyle yakın temas halindeyiz. Sakarya’dan 23 firma, yaklaşık 1.000 metrekare ile katılım sağlıyoruz. Buradaki amacımız üyelerimizi hem dünya ile buluşturmak hemde ticaret ve ihracatlarını artırmak. Fuarda yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde alım heyetlerini Sakarya’da ağırlayarak, şehrimizin ekonomisine de katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Filizfidanoğlu, ayrıca sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve inovasyon konularında farkındalık yaratmanın çok önemli olduğuna inandıklarını ve bu alanlarda yapılacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.





KÜRESELDE YENİ KAPILARI ARALIYOR

İsmail Filizfidanoğlu, “MÜSİAD Expo, Türkiye’nin en geniş katılımlı iş organizasyonlarından biri olarak her iki yılda bir düzenleniyor ve Türk iş dünyasının global ölçekteki en prestijli buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu fuar, Türkiye’nin sanayiden teknolojiye, tarımdan turizme kadar pek çok sektörünü tek bir çatı altında toplayarak, yerel firmalarımıza küresel pazarda yeni kapılar aralamaktadır” diye konuştu. Filizfidanoğlu, şöyle devam etti: “Bu yıl da fuarda en çok dikkat çeken sektörler arasında sanayi, savunma, teknoloji, yenilenebilir enerji ve gıda gibi stratejik alanlar yer alıyor. Sektörlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunulurken, özellikle dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı projelerle, Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesini artırmak hedefleniyoruz.”





HEDEF 10 BİN ZİYARETÇİ

Filizfidanoğlu, geçmiş yıllarda düzenlenen fuarlarda hem ziyaretçi sayıları hem de yapılan iş birlikleri anlamında önemli başarılar elde edildiğini hatırlattı. Filizfidanoğlu, şunları kaydetti: “Memnuniyet oranının yüksek olduğu 2022 yıllındaki fuarda, 50’nin üzerinde ülkeden 1.000’den fazla firma katılım sağladı ve on binlerce ziyaretçi fuarı ziyaret etti. Fuar sürecinde yüzlerce iş birliği anlaşması imzalandı ve milyonlarca dolarlık ticaret hacmi oluştu. Bu yıl ise, katılım ve ticaret hacmini artırarak uluslararası pazarda Türk markalarının gücünü pekiştirmeyi hedefliyoruz. Şirketimiz Filizfidan Grup olarak, MÜSİAD Expo 2024 ile Türkiye’nin global ticaretteki rolünü daha da artırmayı, katılımcı firmalarımıza yeni ihracat fırsatları sunmayı ve iş dünyasında yeni iş birliklerine öncülük etmeyi hedefliyoruz. 2024 yılı hedeflerimiz arasında, en az 10 bin ziyaretçiye ulaşarak birçok yeni iş bağlantısı ve ticaret anlaşması oluşturmak yer alıyor.”





İsmail Filizfidanoğlu

Amacımız iş birliklerini teşvik etmek

MÜSİAD olarak en büyük misyonlarının Türkiye’de ve Sakarya’da iş dünyasının küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak ve yerli firmaları uluslararası pazarlara entegre edebilmek olduğunu belirten Filizfidanoğlu, “Expo gibi organizasyonlarla, yerli üretim kapasitemizi daha geniş kitlelere tanıtırken; yenilikçi, sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomi inşa etmek adına iş dünyasını bir araya getiriyoruz. Amacımız; sektörler arası iş birliklerini teşvik ederek, Türkiye’nin dünyada üst sıralarda yer almasını sağlamak olarak söyleyebilirim. Bu vesileyle; MÜSİAD 20’nci EXPO fuarımızın ülkemiz, şehrimiz ve iş dünyamız için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.











