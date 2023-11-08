2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı

Ticaret Bakanlığı'nın peş peşe attığı adımlar, tedarikte tarafında yaşanan sorunların ortadan kalkması ve kredilerdeki sıkılaşma sonrası sıfır araç tarafında aylar sonrası yeniden düzenlemeye başlanan kampanyalar da markalar arasındaki yarış da kızışıyor. Çok sayıda markanın fiyatlarında indirim yaparak düşük faizli ödeme seçeneği sunduğu kampanya furyasına son katılan marka ise Skoda oldu. Marka sıfır araç alacaklara 240 bin TL'lik büyük bir indirim fırsatı sunuyor.