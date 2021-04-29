Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Dolar güne kaç liradan başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

29 Nisan döviz kurları: Dolar ne kadar oldu?

Dolar güne kaç liradan başladı?

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporunu açıklayacağı güne, hafta ortasındaki düzeylerde başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 8,1960 liradan, avro 9,9620 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
29 Nisan döviz kurları: Dolar ne kadar oldu?
Foto/arşiv

Serbest piyasada 8,1940 liradan alınan dolar, 8,1960 liradan satılıyor. 9,9600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9210 lira olmuştu.

29 Nisan altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
EKONOMİ
29 Nisan altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Abone Ol Google News
Şarküteride dehşet

Şarküteride dehşet

​Genç kadın kocasının önünde öldürüldü.
Bu gurur hepimizin

Bu gurur hepimizin

​Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı paylaşımı.
Savunma Sanayii Başkanı Demirden Yunanistana: Sahada gücün kimde olduğunu görürler

Beş bin 280 güvenlik gücü katılıyor.

​Bakan Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı.

Saatler kala il çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu.

Güzel yer<br>yapmışsın kendine

Güzel yer
yapmışsın kendine

​Evin gizli bölmesinde saklanan iki kadın polis ekiplerince yakalandı.
ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

​Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Dünya genelinde vaka sayısı 150 milyonu aştı.
Bizi ikna<br>etmeniz gerekiyor

Bizi ikna
etmeniz gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a S-400 cevabı.
Biden’a her alanda net cevap verilecek

Biden’a her alanda net cevap verilecek

​Soykırım iftirası AK Parti MKYK'da değerlendirildi.
Sınavlar 17 Mayıs sonrasında

Sınavlar 17 Mayıs sonrasında

​Ziya Selçuk tam kapanma ve eğitimi Yeni Şafak'a değerlendirdi.
Bu son<br>kapanma olsun

Bu son
kapanma olsun

​Kurallara uyulması halinde vakalarda ciddi düşüş öngörülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.