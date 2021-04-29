Dolar güne kaç liradan başladı?

Serbest piyasada 8,1940 liradan alınan dolar, 8,1960 liradan satılıyor. 9,9600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9210 lira olmuştu.
Serbest piyasada 8,1940 liradan alınan dolar, 8,1960 liradan satılıyor. 9,9600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9210 lira olmuştu.
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