Dolar güne kaç liradan başladı?

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İftiraya karşı demokratik adımlar atıldı

1915 olayları ile ilgili tarihi iftiralara maruz kalan Türkiye, demokratik adımlarını sürdürüyor. 2015’de ilk kez 24 Nisan anma törenleri resmi olarak patrikhanede yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da ayin dolayısıyla Türkçe ve Ermenice mesaj yayımladı. Ermenilere ait kiliseler onarılıp hizmete açıldı.