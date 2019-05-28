3 kamu bankasının yönetimi belirlendi

Ziraat, Halk ve Vakıfbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulu seçimlerine ilişkin ayrı ayrı açıklama yapıldı.

Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada bankanın olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Dr Ahmet Genç, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Mahmut Kaçar, Feyzi Çutur'un görevlerine devam etmelerine, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildiği bildirildi.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda bankanın olağan genel kurul toplantısında Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Osman Arslan, Meltem Taylan Aydın, Maksut Serim ve Sadık Tıltak'ın yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmesine, Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak'ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, bankanın olağan genel kurul toplantısında Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih, Şahap Kavcıoğlu, Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek'in, Sadık Yakut ve Cemil Ragıp Ertem'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.