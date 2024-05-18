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Ekonomi

340 milyon dolarlık yatırım planı

Akkök Holding, 2024 için, enflasyondan arındırılmış, ciro bazında yüzde 50, ihracatta yüzde 10 büyüme ve 340 milyon dolarlık yeni yatırım planladı. Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, 2023’ün enflasyondan arındırılmış büyümesinin ise yüzde 18 olduğunu belirtti.

Burak Karaca
04:00 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:53 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Gökşin Durusoy
Gökşin Durusoy

Kimya, enerji, gayrimenkul ve ileri malzemeler olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren Akkök Holding, 2024 için güçlü yatırımlar hedefliyor. Bu yıl için yaklaşık 340 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi planladıklarını belirten Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, “Ciroda TL bazında yüzde 50 artışın yanı sıra, ihracatta 800 milyar doları hedefliyoruz” dedi.

EKONOMİ PROGRAMI FEDAKARLIK İSTİYOR

Durusoy, geçtiğimiz yıl 740 milyon dolar ihracat ve 240 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan ekonomik programın, fedakarlıklar gerektirdiğini belirten Gökşin Durusoy, grup olarak düşük borçluluk seviyeleri ile zorlu döneme hazırlıklı girildiğini belirtti.

KİMYA, ENERJİ VE GAYRİMENKULE ODAKLANDI

Yatırım planlarıyla ilgili detayları paylaşan Durusoy, şunları söyledi: “Aksa’da Mithra ve teknik elyaf iplik yatırımlarımız devam ediyor. Akkim’de Epoksi yatırımımız bu sene devreye girecek ve 200 milyon dolar ithal ikamesi sağlayacak. Akcoat ve Epsilon Kompozit şirketlerimizin yatırımları da devam ediyor. Akiş GYO tekrar bir yatırım sürecine girebilir. Enerji sektöründe de yatırım fırsatlarını da değerlendirebiliriz.”

Ar-Ge temelli çözümler üretiyoruz

Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, 2023’te öncü yatırımcılığını Akkök Holding iştiraki olan Akkök Next’in yaptığı Türkiye’nin malzeme teknolojilerine odaklanan ilk derin teknoloji fonu 212 NexT’in kurulduğunu hatırlattı. Fonun, derin teknoloji pazarında yenilikçi girişimlere yatırım yapacağını belirten Durusoy, “4 yılda 50 ürün grubu için 165 ayrı patent başvurumuzu yaptık ve 88 adet tasarım tescili aldık. Ar-Ge’ye yılda 40 milyon dolar civarında bütçe ayırıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızdan büyük başarılar da elde ediyoruz” dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf tedbirlerine ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda, ekonomide öngörülebilirliğin azaldığını, gelir dağılımının da olumsuz etkilenerek sosyal adaletin bozulduğunu ifade eden Yılmaz, "Amacımız nominal değil, kalıcı, reel, gerçek bir sosyal refah üretmek." dedi. Tartışmalara konu olan kamu çalışanlarına servis uygulamasına son verilmesine ilişkin de konuşan Yılmaz, "Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destekler de sunulacak" diye konuştu. Ayhan Bora Kaplan davası ve sonrasında da birtakım emniyet görevlilerinin görevden uzaklaştırılmasına da değinen Yılmaz, "Devletin içinde yanlış yapan bir kamu görevlisi varsa devlet ona gereğini yapar" ifadelerini kullandı.


#Akkök Holding
#Yatırım
#Ticaret
#Ekonomi
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