350-850 bin TL arasındaki eve talep patladı

Konut sektörü birinci elde 0.64’e, ikinci elde ise 0.74’e inen konut kredi faiz oranlarıyla birlikte yeniden hareketlendi. Konut talebini uzun zamandır erteleyen ihtiyaç sahibi alıcılar satış ofislerini gerek telefonla arayarak gerekse doğrudan giderek hayalindeki eve ulaşma çabasına girdi. Sıfır konutta alıcıların ağırlıklı fiyat tercihi site içerisinde 400 bin lira ile 750 bin lira arasında değişirken ikinci elde ağırlıklı fiyat 300 ila 600 bin lira olarak dikkat çekti. Konut geliştiricileri de görüşlerine başvurduğumuz emlakçılar da konut büyüklüğünde tercihin de 60 ila 100 metrekare arasında değiştiğini söyledi.

TELEFONLAR SUSMUYOR

Kampanyanın ilk gününden beri telefonların çalmaya başladığını belirten Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, “2-3 yıldır böyle telefonlarımız çalmıyordu. İnanılır gibi değil” dedi. Tarihin en düşük kredi oranlarının insanları yeniden konut almaya teşvik ettiğini dile getiren Özyurt konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz firma olarak ciddi bir stokla yakalanmıştık pandemiye. Ekim -kasıma kadar elimizdeki mevcut stokları tüketiriz. Çünkü yerlinin yanın da yabancı da devreye girecek diye bekliyoruz.”

İKİNCİ ELDE TERCİH APARTMAN TİPİ OLDU

İstanbul Emlak Komisyoncuları Başkanı Nizamettin Aşa, kampanyayla ilgili taleplerin fiyat aralığının 300 bin liradan başladığını daha çok apartman tipi konutların tercih edildiğini söyledi. Aşa, “Kampanyayla ilgili talepler genelde 300 bin lira ile 600 bin lira arasında değişiyor. Alıcılar daha çok apartman tipi konutları ikinci elde tercih ediyor. Satış hızının en yüksek olduğu konut büyüklüğü ise 70 ila 100 metrekare arasında değişiyor” bilgisini verdi.

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UZUN VADEDE ALIM KOLAY

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu da kredinin ödemesiz olmasının ve vadenin 15 yıla çıkmasının da satış hızında etkili olduğuna vurgu yaptı. Kuzu, “15-20 yıldır görmediğimiz bir faiz oranı olduğu için hem satış ofislerine gelen hem de telefonla arayanlarda çok fazla artış oldu. Satış ofislerine gelen misafirlerimiz bu süreçte genelde evlerimizin bahçe kullanım detaylarını, zamanında teslim olup olamayacağını ve aidatları öğrenmek istiyorlar. Alıcılarında bahçeli ev tercihi hep ilk sırada olmasına rağmen geçmişte yaşanan sorunlar ve yeterli arz olmaması nedeniyle bahçeli ev satışları toplam konut satışı içinde küçük bir oran oluşturuyordu. Deprem beklentisi ve peşinden gelen pandemi süreci, konut alıcılarının öncelikli tercihlerinin, bahçeli ev alma yönünde değişmesine sebep oldu. Kampanya ile alımın kolaylaşması da bahçeli ev sayışımıza olumlu yansıdı” dedi.

HERKES BAHÇE İSTİYOR

Abdülssamet Bahadır

Bahaş Holding CEO’su Abdülssamet Bahadır, müstakil ev hayalinin yeşil alan kullanma isteğinden de kaynaklandığını söyledi. Bahadır,”Bu nedenle genel öngörüm bundan sonra konut geliştiricilerinin, daha çok yeşil alana sahip, izole yaşam sunan projeler geliştirme yolunda ilerleyeceği yönünde. Konuta erişim ve satın alma eğilimi kolaylaştıkça sektörümüzdeki yapısal değişim daha da belirginleşecek” ifadelerini kullandı.

HAYALLER MÜSTAKİL EV

Gayrimenkul üreticileri ve emlakçılar satış ağırlığının 60 ila 100 metrekare aralığında 350bin lira ile 850 bin lira konutlardan yana olmakla birlikte alıcının esas isteğinin ise büyük ve müstakil ev olduğunu söylüyor. Ancak bu tür evlerde fiyat otomatik olarak yükseliyor. Bu da bütçesi sınırlı olan ve ödeme planını bütçesine göre yapan birçok alıcıyı doğal olarak daha düşük fiyatlı konutlara yönlendiriyor.

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