352 projeyle 103 bin istihdam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki son gününde Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine sunum yaptı. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi 12 milyar 283 milyon 843 bin lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Yılmaz, devlet yardımlarının etkin bir şekilde izlenmesi için Devlet Yardımları İzleme Sistemi'nin kurulum çalışmalarına 4 pilot kurum bazında başlandığını söyledi. Yılmaz, sistemin kurulum çalışmalarının 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını, ardından devlet yardımı uygulayan tüm kurumları kapsayacak şekilde 2024 yılı sonuna kadar yaygınlaştırılmasının planlandığını vurguladı.

22 ÜLKEDEN YATIRIM GELDİ

Yılmaz, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan ve toplam yatırım tutarları 73 milyar doları bulan 352 yatırım projesi ile 103 bin 125 kişiye iş kapısı açılacağına işaret etti. Yılmaz, bu yatırımların Almanya, ABD, Fransa, Rusya, İsviçre, Çin ve İspanya başta olmak üzere 22 ülkeye ait olduğunu bildirdi. Yılmaz Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi aracılığı ile 2022 yılında 22 ülkenin Türkiye'ye yatırım yaptığını açıkladı.

SAVUNMA SANAYİNDEN 90 MİLYAR DOLAR

Savunma sanayi projelerinin 20 yılda 16 kat artışla 90 milyar dolara ulaştığını aktaran Yılmaz, "2002 yılında savunma sanayi alanında Ar-Ge'ye ayrılan bütçe sadece 49 milyon dolar iken, bugün yıllık 2 milyar doları geçmiştir. 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımızın, 2023 yılında 6 milyar dolara ulaşması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

MİLLET KÜTÜPHANESİ 4,5 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Yılmaz, Millet Kütüphanesi açıldığı günden itibaren yaklaşık olarak 4,5 milyon ziyaretçi ile buluştuğunu da sözlerine ekledi. Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nin, 16 yıl aradan sonra yeniden düzenlenerek eser sayısı 60'tan 300'e çıkarıldığını söyledi. Yılmaz, "Saray'da inşa edilen son yapı olan Mecidiye Köşkü, 165 yıl sonra tarihinde ilk defa ziyaretçiyle buluşmuştur" ifadelerini kullandı.

İSLAMİ FİNANS TAHKİM EDİLECEK

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin 'Katılım Finans Derecelendirme Sistemi' ve 'Uluslararası İslami Finans Tahkim' mekanizmasının kurulması için çalıştığını kaydederek, "Kira Sertifikası Garanti Fonu’nun kurulmasına ilişkin çalışmalarını sürdürmektedir" bilgisini paylaştı.







