3'üncüsü birkaç haftaya geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin İngiltere'den alındığını ve birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyledi.

Fatih Dönmez

İSİM BABASI ERDOĞAN OLACAK

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 2 sismik arama ve 2 sondaj gemisiyle hidrokarbon arama çalışmalarını devam ettirdiğini ifade eden Dönmez, Libya ile yapılan deniz yetki mutabakat anlaşmasıyla Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının netleştirildiğini söyledi. Bu kapsamda, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisini de satın aldığına dikkati çeken Dönmez, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz. Geminin liman işlemleri için süreç devam ediyor, birkaç gün içinde seyre başlayacağını ve birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim. Gemimizin ismi henüz belirlenmedi. Cumhurbaşkanımızdan isim babası olmasını isteyeceğiz. Geminin Akdeniz'de çalışma ihtimali yüksek ama uzun süre çalışmaya ara verdiğimiz Karadeniz'e de gemilerimizden birini gönderebiliriz. Dost ve kardeş ülkelerden bizden teknik hizmet almak için talepler geliyor. Orada da değerlendirebiliriz" dedi.

LİTYUM İÇİN PİLOT TESİS KURULABİLİR

Bor konusunda çeşitli Ar-Ge çalışmaları olduğunu kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:"Elektrikli otomobilde de en kritik nokta batarya. Burada da ağırlıklı olarak lityum piller gündemde. Çin, lityum pil konusunda çok ileri bir safhada. Lityumla ilgili bazı sevindirici ön bulgular var. Borun içinde bir miktar lityum var. Yılın son çeyreğinde, bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz. Bor üretirken, içindeki lityumu da saflaştırıp sanayi ham madde ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz."

REKLAM

TÜRKİYE'SİZ AKDENİZ İÇİN ÇABALIYORLAR

Hasan Taçoy

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz bir süreç istendiğine işaret ederek, "Uluslararası güçler Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz üzerinden her alanda çalışma yapıyor. Bunu fırsat bilen Avrupa'nın şımarık çocukları, başta ABD olmak üzere Fransa, İsrail, Mısır ve Yunanistan ile tek taraflı adımlar atmaya çalışıyor. Bizler, Kıbrıs Türkleri olarak Türkiyesiz bir Kıbrıs olamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Doğu Akdeniz'de atılacak adımların Türkiyesiz başarı elde edemeyeceğini net olarak ifade etmek gerekir" değerlendirmesinde bulundu.