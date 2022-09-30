400 bin kişi tasarruf sisteminde

Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, tasarruf finansmanı sektöründe ekonomik büyüklüğün, 50 milyar TL seviyesine ulaştığını belirtti. Sisteme kayıtlı 400 bine yakın katılımcı bulunduğu bilgisini veren Akbal, “Günün ihtiyaç ve katılımcıların beklentilerine göre sisteme kazandırılacak yeni ürün, paket ve enstrümanlarla birlikte sektörün büyümesinin hızlanacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Kamu otoritelerinin de sektöre yönelik indirim, teşvik ve destek gibi katma değer sağlayacak adımlar atması gerektiğini vurgulayan Eyüp Akbal, “Böylece sisteme daha çok ihtiyaç sahibi katılarak gerek duyduğu finansmanla ev ya da otomobil ihtiyacını karşılayabilir” dedi.

Eyüp Akbal

HER İSTEYEN TASARRUF ŞİRKETİ AÇAMAYACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansı ile sektörün adının da tasarruf finansmanı olarak tanımlandığını kaydeden Akbal, “Lisans ile sektörümüz yasal bir çerçeve altına alındı. Akabinde yapılan düzenleme ile sektör 6361 Sayılı Kanuna tabi tutuldu. Artık isteyen herkes tasarruf finansman şirketi açamayacak. Şirket açmak isteyenler yasanın gerektirdiği 100 milyon TL’lik sermaye şartı, şeffaflık, finansal raporlama, insan kaynağı ve IT gibi tüm gereklilikleri yerine getirmek zorundadır. Bunu sektörümüz açısından oldukça olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Böylece sektöre duyulan güven artacak ve sistemden yararlanmak isteyenlerin zihinlerinde herhangi bir soru işareti kalmayacak” şeklinde konuştu.

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SEKTÖRDEKİ ŞİRKETLER FKB ÇATISI ALTINDA

BDDK lisansı alarak hizmet vermeye devam eden 6 firmanın 7292 Sayılı Kanun düzenlemesi ile Finansal Kurumlar Birliği’ne (FKB) üye olduğunu hatırlatan Akbal, üyelikle birlikte sektördeki şirketlerin ortak bir çatı altında buluşmasıyla sektörün gelişiminin hızlanacağını vurguladı. Sektörün FKB çatısı altında toplanmasıyla her türlü haksız rekabetin önüne geçilmesi adına etik çerçevelerin belirlendiğini söyleyen Akbal, “Sektörün FKB üyeliği sonrası 2 Ağustos 2022’de Finansal Kurumlar Birliği’nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Ben de Finansal Kurumlar Birliği Tasarruf Finansman Şirketleri Sektör Kurulu Başkanlığı görevine seçildim” ifadelerini kullandı. Akbal, TMSF tarafından kapanan şirketlerin müşterilerinin, 6 tasarruf finansman şirketine devredilmesi nedeniyle de bir mağduriyet yaşanmadığına dikkat çekti.

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AYDA 4 BİN YENİ KATILIMCI EKLENİYOR

Fuzul’ün gelecek hedeflerinden bahseden Eyüp Akbal, “Fuzul olarak, bugün 60 şehirde 109 şubemizde bulunan bin 500’e yakın çalışma arkadaşımızla hizmet veriyoruz. Şu anda Fuzul sistemine yaklaşık olarak ayda 4 bin kişi katılıyor. Yatırımlarımızla birlikte, lokomotif sektörlerin gelişiminin yanı sıra ülke istihdamına da katkılarımızı sürdüreceğiz” dedi. Son olarak üç farklı ürünü daha devreye aldıklarının bilgisini veren Akbal, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Memleketim Paketi’ni sunduklarını vurguladı. Akbal, tüketicilerin faydalanması için Motosiklet Paketi ve Karavan Paketi’ni de devreye aldıklarını söyledi.