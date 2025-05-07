41 bin konut için uzlaşmaya yakınız

İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci kapsamında sürdürülen 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nde bir toplantı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm faaliyetleri ve "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentte 2012'den bu yana 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 923 bin bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandığını belirtti. Alp, İstanbul'daki dönüşüm sürecine dair önemli veriler paylaştı.





22 BİN DAİRENİN İNŞAATI BAŞLADI

Hakkı Alp, kampanya kapsamında 22 bin 503 bağımsız birimin inşaatına başlandığını açıkladı. Alp, "Şu an 'Yarısı Bizden' kampanyasında İstanbul'da 22 bin 503 bağımsız birim, dönüşüm için mali destek aldı ve inşaatlarına başladı. 41 bin bağımsız birimde ise süreç, proje ve uzlaşma aşamasında devam ediyor. Toplamda 60 binin üzerine çıkmış durumdayız" dedi. Şu anda 114 bin bağımsız birimi içeren projelerin sahada uygulamasının devam ettiğini belirten Alp, "Buna ek olarak 43 bin bağımsız birimin inşası devam ediyor. Riskli yapı tespit edilip dönüşüm inşası devam eden 51 bin bağımsız birimle birlikte toplamda 208 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci İstanbul'da devam etmektedir" diye konuştu.

İstanbul genelinde 39 ilçede 365 noktada dönüşüm faaliyetleri yürütüldüğünü söyleyen Hakkı Alp, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti. Hakkı Alp, kampanyaya olan ilginin, özellikle yakın zamanda meydana gelen depremlerin ardından artış gösterdiğini sahada net bir şekilde gözlemlediklerini vurguladı.





KAT İRTİFAKI YAPARAK BAŞVURDUK

Hak sahipleri de Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne gelerek, kampanyayla ilgili sözleşme imzaladılar. Duygu ve düşüncelerini paylaşan aileler, kampanya sürecinin hızlı ilerlediğini söyledi. Kat irtifakı yaparak başvurup hibe alan müteahhit ve aynı zamanda kat sahibi Erkan Fettahoğlu, “İstanbul Bahçelievler'de kat irtifakı kurduk, ondan sonra gelip devlete, Kentsel Dönüşüm Merkezi'ne başvuru yaptık. Şu anda yardım çıktı, imzaları attık. Hepimize hayırlı olsun. Devletin bize sağladığı büyük bir imkan bu. Diğer vatandaşlar için de öyle; zaten maddi durumları çok iyi değildi, meblağlar da bayağı yüksekti. Yarısını devlet karşıladı. En azından millete bir faydası oldu. Memnunuz yani. Böylece bütün binalar daha çabuk dönüşebilir" dedi.





DÖNÜŞÜMDEN KORKMAYIN

Kampanyadan yararlanan vatandaşlardan Leyla Ernalbant, Bahçelievler'deki 28 senelik evlerinin kentsel dönüşüm sürecine girdiğini ve şu an yüzde 80-90'ının tamamlandığını belirtti. Eşi Vedat Ernalbant ise, "Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; kentsel dönüşümden kesinlikle korkmayın ve müracaat edin" şeklinde konuştu. Bir başka hak sahibi olan İpek Çiçek ise, "1,5 sene önce başvuru yapmıştık. Üç ay sonra müteahhidimiz evimizi teslim edecek" dedi.



