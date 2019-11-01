Ekonomi 41 kere maşallah
TÜRKİYE EKONOMİSİ

41 kere maşallah

Turizm sektöründe her gün yeni bir rekora imza atılıyor. Türkiye yılın ilk 9 ayında toplam 41,6 milyon ziyaretçi ağırlayarak, 26,63 milyar dolar turizm geliri elde etti. Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, yılın 9 aylık bölümünde toplam 41,6 milyon ziyaretçiyi ağırladı, 26,63 milyar dolar turizm geliri elde etti. Kültür ve Turizm Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Türkiye turizmde 2023 yılı için revize edilen 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri hedeflerine hızla yaklaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Türkiye'ye yılın 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 ziyaretçinin geldiğini gösterdi.

İşte rakamlar

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 14,50 ARTTI

Bakanlığın Ocak-Eylül 2019 dönemi istatistiklerine göre, Türkiye bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 ayda yüzde 14,50 artışla 36 milyon 428 bin 212 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek verilerine göre ise ülkeye 5 milyon 136 bin 324 yurt dışı ikametli vatandaş geldi. Üçüncü çeyrekte 14 milyar dolar turizm gelirine ulaşılarak, 9 ayın toplamında 26 milyar 634 milyon 764 bin dolar turizm geliri elde edildi. Yılın üçüncü çeyreği ve 9 ayındaki kişi başı harcama ise 649 dolar oldu.

EYLÜL AYINDA 5 MİLYONU AŞTI

Bakanlığın Eylül 2019 istatistiklerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 13,23 artışla 5 milyon 426 bin 818 oldu. Türkiye'ye Ocak-Eylül 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,28 artış ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 12,43 artış ile Almanya ikinci, yüzde 16,05 artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

EN ÇOK MİSAFİR RUSYA'DAN GELDİ

Eylül 2019 döneminde Rusya Federasyonu en çok turist gönderen ülke sıralamasında yüzde 14,70 artış oranı ile birinci oldu. Almanya yüzde 6 artış oranı ile ikinci, İngiltere ise yüzde 9,64 artış oranı ile en çok ziyaretçi gönderen üçüncü ülke oldu. İngiltere'yi en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan ve İran izledi.

  • Gelirin %82,1'i yabancılardan
  • Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artıp 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar oldu. TÜİK, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 82,1'i yabancılardan, yüzde 17,9'u yurt dışında ikamet edenlerden elde edildi. Bu dönemdeki harcamaların 9 milyar 887 milyon 256 bin doları kişisel, 4 milyar 143 milyon 866 bin doları paket tur harcamalarından oluştu.
  • Kişi başı ortalama harcama 649 dolar
  • Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 649 dolar, yabancıların ortalama harcaması 623 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 789 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'den çıkan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 15 artarak 21 milyon 611 bin 964 kişi oldu. Bunların yüzde 85,3'ünü (18 milyon 438 bin 139 kişi) yabancılar, yüzde 14,7'sini (3 milyon 173 bin 825) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

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