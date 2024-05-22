450 çifte 67,5 milyon TL

Bakan Göktaş, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin son bilgileri paylaşan Göktaş, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen fona şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğunu söyledi. Göktaş, "Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler başladı. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz" dedi.

15 Mayıs’ta açıklanan ve 2024-2028 arasını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi’ne gelen 'kadını güçsüzleştirmeye yönelik' iddialarına cevap veren Göktaş, “Aileyi güçlendirmenin kadını zayıflattığı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Eylem Planı ve genelge ile tesis edilmesi amaçlanan sistem, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi çalışmalarıyla bir tezat teşkil etmemektedir. Eylem Planında yer alan faaliyetler incelendiğinde kadın haklarına gölge düşüren, kadın konusundaki çalışmalarla zıtlık barındıran herhangi bir ifadeye rastlamak mümkün değildir” diye konuştu. Göktaş, kadını ve aileyi karşı karşıya getiren anlayışı reddettiklerini belirtti.