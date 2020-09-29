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Ekonomi 5 bin 300 kişiye yeni istihdam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

5 bin 300 kişiye yeni istihdam

Yıldız Holding, salgına rağmen yılbaşında belirlediği istihdam hedeflerinden sapmadan ilk yarıda 5 bin 300 kişiye yeni iş imkanı sağladı. Şirket yılın ilk yarısında 330 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Tütüncü
Mehmet Tütüncü

Yılın ilk yarısında pandemiye rağmen 5 bin 300 kişiye yeni iş imkanı sağlayan Yıldız Holding, bu süreçte 100’den fazla ülkeye 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gıda ve perakende iş alanlarına odaklanma stratejisi doğrultusunda 2019’da gerçekleştirdikleri 65 milyar liralık başarılı ciro performansını bu yıl da koruduklarını dile getiren Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, “2020’ye, ülke ekonomisine katkı sunarak global rekabette güç kazanma, bulunduğumuz pazarlardaki güçlü konumumuzu ve liderliklerimizi sürdürme ve çift haneli büyüme hedefleriyle başladık” dedi.

330 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK

Tütüncü, yılın ilk yarısında 2019’un aynı dönemine göre konsolide ciroda yüzde 18, FAVÖK seviyesinde ise yüzde 16 artış elde ettiklerini bildirdi. Tütüncü, yurt içi çalışan sayısının 51 bine yükseldiğini aktardı. Tütüncü, 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, ilk altı ayda 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin bilgisini verdi. Mehmet Tütüncü, “Güçlü Türkiye” hedefine katkı sunacak yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirterek, son beş yılda toplam 3,8 milyar TL yatırım yaptıklarını, bu yıl için 800 milyon liralık yatırım bütçelediklerini söyledi.

2020 İNSANA YATIRIM YILI

Yıldız Holding CEO’su Tütüncü, 2020’nin, Yıldız Holding’de “insana yatırım yılı” olarak anılacağını belirterek, kendini işinin geleceğini hazırlayan yeni nesil liderlerin, hayata bambaşka bakan uzmanların yetişeceğini söyledi. Tütüncü, “Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de ‘işimizin geleceği’ hızla değişiyor. Gerek bireysel gerekse kurumsal olarak bizi neyin beklediğini doğru analiz edebilmemiz ve olası koşullara herkesten önce hazırlanabilmemiz hayati önem taşıyor” dedi. İhtiyaçlar, teknolojiler ve iş yapış biçimlerindeki değişimlerden bahseden Tütüncü, tüm şirketlerin, geleceğin iş ortamında gereken yeni yetkinlikleri geliştirmeye yatırım yapmak mecburiyetinde olduğunu, Yıldız Holding olarak bu doğrultuda çalıştıklarını bildirdi.

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