502 milyon liralık ayrıcalık

Bireysel ve kurumsal tarafta sunulan ayrıcalıklar, müşteri memnuniyetinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. İşte bu hizmetin en önemli örneklerinden Vodafone Red, son 1 yılda üyelerine yaklaşık 502 milyon liralık katkı sağladı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu rakamın daha da artacağını belirterek "Önümüzdeki dönemde de Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz" dedi.





272 MİLYON GB İNTERNET KULLANILDI

Vodafone Red'in son bir yılının değerlendirildiği basın toplantısı Muğla'da gerçekleştirildi. Bir yıl içerisinde Vodafone'da gerçekleştirilen işlemlerin açıklandığı toplantıda, müşterilerinin tarifelerinde bulunan "sınırsız" uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 272 milyon GB internetin ek ücret ödemeden kullanıldığı belirtildi. Vodafone Red satışlarının yüzde 33'ü dijital kanallardan gelirken Red müşterileri, online'a özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 33 milyon liraya yakın tasarruf etti.

Yurt dışı kullanım tarifelerine değinen Şahin, şunları söyledi: "Bu yıl ‘roaming’ yani dolaşım tarafında bazı yenilikler yaptık. ‘Her Şey Dahil Pasaport’ artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli. Tüm faturalı müşterilerimize otomatik olarak yüklenecek ‘Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi’ sunuyoruz.”





YAPAY ZEKA VODAFONE RED'DE

Meltem Bakiler Şahin, toplantının soru-cevap kısmında Vodafone Red hizmetlerini sunarken yapay zekayı etkin olarak kullandıklarını ve önümüzdeki dönemde yapay zeka tarifeleri görebileceğimizi kaydetti. Müşterilerin en çok aradığı 6 ülke; Almanya, KKTC, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Mısır olurken, diğer yandan tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 200 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkanı sunan "Her Şey Dahil Pasaport" hizmetini son 1 yılda 245 bini aşkın kişi kullandı.



