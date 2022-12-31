Ekonomi 51 ülkeye ilave ihracat desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

51 ülkeye ilave ihracat desteği

2022 yılında ihracat rekorları kırılmasının ardından hedefte çıta yukarıya çıktı. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Türk ürünlerinin az bilindiği ülkelerde tanıtımı yapılacak ürünlerin ihracatının artması için desteğini artırdı. E-İhracat kapsamında 2022’de 24 ülkeye ilave ihracat desteği, 2023’te toplamda 51 ülkeye çıkacak.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
51 ülkeye ilave ihracat desteği
Ticaret Bakanlığı Türk ürünlerinin az bilindiği ülkelerde tanıtımı yapılacak ürünlerin ihracatının artması için desteğini artırdı.

2022 yılında ihracat rekorları kırılmasının ardından hedefte çıta yukarıya çıktı. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Türk ürünlerinin az bilindiği ülkelerde tanıtımı yapılacak ürünlerin ihracatının artması için desteğini artırdı. E-İhracat kapsamında 2022’de 24 ülkeye ilave ihracat desteği, 2023’te toplamda 51 ülkeye çıkacak.

REKABETÇİLİK ÖN PLANA ÇIKTI

Her pazarda Türk ürünlerinin yer alması için düğmeye basılan uygulama ile yeni pazarlarda Türk firmalarının daha rekabetçi olması hedefleniyor. ABD’den Avustralya’ya Brezilya’dan Çin’e, Japonya’dan Şili’ye, Fas’tan İsrail’e Venezuela’dan Ekvador’a Arjantin’den Tanzanya’ya 51 ülke daha destek kapsamına alındı.

İHRACATÇILARA YÜZLERCE DESTEK

Türk ürünlerinin tanınırlığının artırılması noktasında yurt dışı pazar araştırması desteğinden mağaza desteğine, tasarım ve ürün geliştirme desteğinden tanıtım desteğine kadar 22 farklı başlıkta yüzlerce destekten ihracatçılar faydalanabiliyor. İhracatçılara verilen yüzde 50 desteğin üzerine 51 ülkeye verilen ek yüzde 20 destek ile pazarda yapılan işlemlerin faturalarının yüzde 70’ini geri alarak gelecek dönemde yapacakları yatırımlar için kullanıyor.

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