5G ile hazineye 3.5 milyar dolar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez binasında dün yapılan 700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz için düzenlenen ihalede, 11 frekans paketi satışa sunuldu. Asgari değeri 2 milyar 125 milyon dolar olan ihalede, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yer aldı.

TURKCELL 5 PAKET SATIN ALDI

İhalede A1, A2 ve A3 paketleri için en yüksek teklifleri Turkcell 429 milyon dolar, Vodafone 426 milyon dolar, Türk Telekom 425 milyon dolar verdi. Açık artırmaya geçilmeden Turkcell’in teklifi geçerli sayıldı. Turkcell A1 paketini 429 milyon dolarla aldı. Vodafone ve Türk Telekom da sırasıyla A2 ve A3 paketlerini aldı. 700 MHz bandı toplam 1 milyar 280 milyon dolara satıldı. 3,5 GHz Bandı (B1–B8) B1, B2 ve B3 paketleri toplam 624 milyon dolara satıldı. Turkcell 214 milyon dolarla B1’i alırken, diğer iki paketi Türk Telekom ve Vodafone kazandı.

30 GÜNDE ÖDENMEZSE LİSANS İPTAL EDİLECEK

En çekişmeli yarış B4 paketinde yaşandı. Açık artırma 187 milyon dolarda sona erdi ve paketi Turkcell aldı. B5 ve B6 paketlerini de sırasıyla 186 milyon ve 208 milyon dolarla Turkcell kazandı. Turkcell daha önce 60 MHz kapasite aldığı için sonraki ihalelere katılamadı. B7 paketini 212 milyon dolarla Türk Telekom, B8 paketinin ihalesi ise sona kalan aşamada yapılacak. En çok paketi Turkcell kazandı. Böylece devletin kasasına ihaleden KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar girecek. Kazanan şirketler bedelleri 3 eşit taksitte ödeyebilecek. Gecikmelerde yıllık yüzde 7,93’ün iki katı faiz uygulanacak. 30 günü aşan gecikmelerde lisans iptal süreci başlatılabilecek. Mobil internet hızını mevcuda göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla herkesin kullanımına sunulacak.

TÜRKİYE'DE 4,5G 9 YILDIR KULLANIMDA

Türkiye, 1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanıştı. Cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G ise ülkede 1994'te kullanılmaya başlandı. Temmuz 2009 itibarıyla bu teknoloji başka bir boyuta taşındı ve 3G teknolojisi kullanıcılarla buluştu. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci gerçekleşti. 2009'daki 3G mobil haberleşme sistemi kurulmasına ilişkin ihalede A tipi lisans kullanma hakkını Turkcell, B tipi lisans kullanma hakkını da Vodafone, C tipi lisans kullanma hakkını da Avea kazanmıştı. 2015'teki 4,5G ihalesinde Turkcell 8, Avea ve Vodafone 5'er paket satın almıştı.

KURUL ONAYI BEKLENECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 5G ihalesi sonucunun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nda onaylanmasının ardından kesinleşeceğini belirtti. Karagözoğlu, 700 MHz bandındaki 60 MHz'lik frekans bandını içeren A1, A2, A3 paketlerinde bedelin 1 milyar 280 milyon dolar olduğunu söyledi. 3.5 GHz bandındaki toplam 340 MHz frekans bandını içeren B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ve B8 paketlerinin ise 1 milyar 665 milyon dolarla sonuçlandığını belirten Karagözoğlu, “İhalenin tüm frekans paketleri dahil toplam asgari değeri 2 milyar 125 milyon dolar iken ihale sonucunda oluşan bedel KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar olmuştur" dedi.

DÖNÜŞÜMÜN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜYÜZ

5G’de de liderliği sürdürdüklerinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “5G ihalesi ülkemiz için tarihi bir eşiği simgeliyor. 5G ihalesinde en hızlı, en güçlü ve en kapsamlı hizmeti sunmak için gerekli frekans bantlarını alarak bu büyük dönüşüm sürecinin en önemli aktörü olduk. Lider operatör kimliğimizi perçinledik. Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bugün frekans bantları için ödeyeceğimiz tutarla birlikte 30 milyar doları aşan bir yatırımı ülkemize yapmış olmaktan gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

RAKİPLERE 1,5 KAT FREKANS FARKI ATTI

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise, “5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı sunacağız. İhale sonrası en yakın rakibimizin 1,5 katı frekans aldık. 5G’de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk. 5G ihalesindeki tüm paketlerde, planladığımız şekilde aldığımız frekanslar sayesinde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimizi bir adım daha ileri taşıyor” diye konuştu.







