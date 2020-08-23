Savunmaya beyin göçü: 5G projesi yıl sonuna kadar tamamlanacak

Bir grup gazeteciyle tanışma toplantısında konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN’ın savunma sanayiine yönelik çalışmalarını anlattı. Türk savunma sanayisinin dünyanın ilk 100 savunma sanayisindeki başarısına değinen Nacar, “Defense News Dergisi tarafından açıklanan dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde HAVELSAN’ın bu yıl ilk kez yer alması ve Türkiye’nin ilk kez 7 şirketle temsil edilmesi oldukça önemli. Listede önümüzdeki yıllarda kalabilmek de önemli” şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Nacar (soldan üçüncü)

OTONOM SAVUNMA YIL SONUNA HAZIR

HAVELSAN olarak otonom sistemleri de geliştirdiklerini söyleyen Nacar sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl İDEF’te insansız kara aracını sergiledik. O zaman otonom özellikte değildi, uzaktan kumandalıydı. Son testlerle birlikte insansız hale getirdik, kendi kendine rotayı takip edebiliyor, belli bir görevi icra edebiliyor. Bu bir AR-GE projesi. İnşallah yıl sonunda hazır hale getireceğiz.”

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BEYİN GÖÇÜ ALIYORUZ

Fotoğraf: Arşiv

HAVELSAN yurt dışından beyin göçü aldığını da söyleyen HAVLESAN Genel Müdürü, “Beyin göçü noktasında HAVELSAN’ın şanslı, avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla personelimiz Avrupa, ABD’de vesaire gibi gelişmiş ülkelerdeki firmalara gitmedi. Bu çok bireysel, birkaç kişiyle sınırlı kaldı. Hatta gidenlerden birkaçı da geri döndü. Dönen arkadaşlar HAVELSAN’ın nimetlerini veya Türkiye’deki çalışma ortamının çok daha verimli ve iyi bulduğu için geri döndüklerini ifade ettiler. Biz de o arkadaşlarımızı tekrar bünyemize aldık” ifadelerini kullandı. Öte yandan pandemiden dolayı kaybedilen proje olmadığını söyleyen Nacar, ertelenen işleri olduğunu ifade etti. Nacar ayrıca 5G projesinin pandemiden etkilene projeler arasında bulunduğunu açıklarken, projenin normal şartlarda bu yıl sonu itibariyle tamamlanacağı söyledi.

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Milli savaş uçağına simülatör yazılımı

Fotoğraf: Arşiv

HAVELSAN’ın 25 yıla yakın bir süredir simülatör alanında önemli bir birikme sahip olduklarının altını çizen Mehmet Akif Nacar, bunu farklı alanlarda kullanmak istediklerini vurguladı. Nacar, “Bu birikimi farklı alanlara kanalize ederek, ekip arkadaşlarımızla Milli Muharip Uçak (MMU) projesine girmeye karar verdik. Simülatörde geliştirdiğimiz harekât test ortamı yazılımını daha da geliştirerek, yabancı muadilleriyle eş düzeye getirerek kullanıma açalım diye düşündük. Bunun için de 1 yıldan fazla süredir Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile görüşüyoruz” diye konuştu.