5G'de dışa bağımlılığı azaltmak milli görevimiz

Türkiye'nin 5G'ye geçiş takvimini değerlendiren Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Bireysel değil, daha endüstriyel bir 5G kullanımının daha çok işte göze çarptığı bir dünyada, yerlilik oranının daha yüksek olduğu bir zamana doğru bunu kaydırmanın Türkiye açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Önal, yerli teknolojileriyle dışa bağımsız bir Türkiye için durmaksızın çalıştıklarına dikkati çekti.

YATIRIM MİSYONUMUZ VAR

Önal, "Tarih bize bir yatırım misyonu yüklüyor. Bu misyonla ülkemizin dijitalleşmesi için 2005'ten bu yana 20 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2023'e yatırımlarımız yüzde 79 arttı. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında da yatırımlarımızın tutarı 12,6 milyar TL oldu. 2024 için de yatırım iştahımız aynı" dedi.

İSTASYONLARIMIZIN %55'İ FİBERE BAĞLI

Geçen yıl sonunda 32,2 milyon haneyi kapsayan fiber altyapı uzunluğunu 437 bin kilometreye, kapsama oranını ise yüzde 94'lerin üzerine çıkardıklarını belirten Önal, "5G demek, fiber demek. Biz de tüm çalışmalarımızı, yatırımlarımızı bu bilinçle ve Türkiye için yapıyoruz. Şu an baz istasyonlarımızın yüzde 55'i fibere bağlı" diye konuştu. Önal, 5G için gerekli olan teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak gördüklerinin altını çizdi. Önal, ayrıca toplam 406 megawatt kapasiteye sahip olacak 3 farklı noktada güneş enerjisi santrali kurmak için en kısa zamanda ihaleleri gerçekleştireceklerini de ifade etti.







