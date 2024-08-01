6 aylık turizm geliri 23,7 milyar dolar

Türkiye, yılın ilk 6 ayında 26 milyon 137 bin turist ve 23,7 milyar dolarlık turizm geliriyle yeni bir rekora imza attı. Turizm geliri ikinci çeyrekte ise yüzde 11,8 artışla 14,9 milyar dolar oldu. Böylece turizm gelirlerinde ikinci çeyrek rekoru da kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılının ilk yarısına ilişkin turizm verilerini Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıkladı. Pandemi öncesi 21 milyon olan Türkiye’nin ilk 6 aylık turist sayısının bu yılın aynı döneminde yüzde 13,9 artışla 26 milyon 137 bine ulaştığını belirten Ersoy, turizm gelirlerindeki rekorların sonraki çeyreklerde de görüleceğinin altını çizdi. Bakan Ersoy, 2017'de 80 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 2024 yılı itibarıyla 109 dolara yükseldiğinin altını çizdi.

TURNUVALAR TURİZMİ ETKİLEDİ

Bakan Ersoy, ziyaretçilerde 2,7 milyon ile Rusya’nın ilk sırada yer aldığını, Almanya’nın 2,5 milyon ziyaretçi sayısıyla ikinci, İngiltere’nin ise 1,8 milyon ziyaretçi sayısıyla üçüncü sırada yer aldığını açıkladı. Almanya'daki ‘2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ ve Fransa'daki ‘2024 Yaz Olimpiyatları’ nedeniyle yaz döneminde Türkiye'ye yönelik ziyaretçi artış oranında hafif bir düşüş yaşandığına dikkati çeken Ersoy, “Eylül itibarıyla, yani bu turnuvaların etkisinin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte tekrar artış oranlarında yükselme göreceğiz. Son çeyrekte 60 milyon ziyaretçiyi yakalayacağımızı şu anki rakamlar göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Çeşme ve Bodrum’da süreç yavaşlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son dönemde gündeme gelen Bodrum ve Çeşme’deki dolulukların az olmasının asıl nedenini turizmin 12 aya yayılamamış olması olarak gösterdi. 2018'de Ege turizm merkezlerini geliştirmek için projeler oluşturduklarını hatırlatan Ersoy, “Her kesime hitap eden konaklama ortamı oluşturulacaktı. İzmir ve Bodrum direkt uçuşlarla dünyada bir çok noktaya bağlanacaktı. Ancak yerel yönetimler projeye siyasi yaklaştı. Birçok hukuki süreç başlatıldı. Yavaş olsa da ilerliyor” diye konuştu.

40 bini aşkın konut turizme hizmet verecek

Turizm tesisleri konusuna da değinen Ersoy, “Şu ana kadar 32 bin 904 konuta belge verildi. Bunların 29 bin 789’unun işlemlerinin tamamı tamamlandı, çalışır durumda. Belgeleme sürecinde 3 bin 115 konut var. Hepsi aldığı zaman yaklaşık 40 binin üzerinde konut turizm amaçlı hizmet verebilecek durumda gözüküyor. 3 bin 203 tesis ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı için iptal edildi” dedi.

Kariye Camii'nde ziyaretçi yönetim planı uygulanacak

Bakan Ersoy, 6 Mayıs’ta yeniden ibadete açılan Kariye Camii’yle ilgili yeni bir düzenlemeyi paylaştı. Bakan Ersoy, UNESCO kuralları kapsamında Kariye Camii’nin ziyaretçi yönetim planıyla yönetilmesine karar verildiğini duyurdu. Ersoy, “Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günü dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla turistik ziyaretler kişi başı 20 avro olacak. Gelirin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kalıyor” açıklamasında bulundu.







