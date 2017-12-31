Ekonomi6 bin 500 ihracatçı kanatlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

6 bin 583 ihracatçıya yeşil pasaport verildi

6 bin 500 ihracatçı kanatlandı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatın önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu yıl toplam 6 bin 583 şirket yetkilisine yeşil pasaport verildiğini bildirdi.

Haber MerkeziAA
İstanbul'daki 2 bin 978 şirket temsilcine yeşil pasaport verildi.
İstanbul'daki 2 bin 978 şirket temsilcine yeşil pasaport verildi.

Zeybekci, ihracatçıların işlemlerini kolaylaştırarak hareket kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan hususi damgalı (yeşil) pasaport uygulamasına ilişkin bilgileri paylaştı.

Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklikle ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilebilmesinin önünün açıldığını anımsatan Zeybekci, uygulamada son 3 yılda ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirlediği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, belli esaslara göre 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebileceğinin hükme bağlandığına dikkati çekti.

Zeybekci, buna ilişkin kararın "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" adıyla 23 Mart'ta yürürlüğe girdiğine işaret ederek karar kapsamında son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir, 10 milyon doların üzeri ile 25 milyon dolar arasında (25 milyon dolar dahil) olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeri ile 50 milyon dolar arasında (50 milyon dolar dahil) olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeri ile 100 milyon dolar arasında (100 milyon dolar dahil) olan firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olan firmaların beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verildiğini bildirdi.

Bugüne kadar toplamda 5 bin 473 firmanın 6 bin 583 yetkilisine hususi damgalı pasaport tahsis edildiğini belirten Zeybekci, şunları kaydetti:

"Hususi damgalı pasaport imkanından toplamda 71 ilde faaliyet gösteren firma yetkililerimiz yararlandı. Bunların yüzde 45,2'si İstanbul'daki 2 bin 978 şirket temsilcimize verildi. Bu ilimizi 444 pasaportla Bursa, 405 pasaportla İzmir takip etti. Bu üç şehri sırasıyla 397 pasaportla Gaziantep, 270 pasaportla Ankara, 208 pasaportla Kocaeli, 179 pasaportla Denizli, 163 pasaportla Mersin ve 157 pasaportla Kayseri izledi."

Taleplerin, her yıl 15 Şubat'a kadar Bakanlığın bölge müdürlükleriyle ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilmesi gerektiğini ifade eden Zeybekci, hususi damgalı pasaport müracaatının İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müşterek belirlenen talep formu aracılığıyla yapılabildiğini dile getirdi.

Zeybekci, iş adamlarının söz konusu uygulamayla Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yarısının gerçekleştiği Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, birçok önemli noktaya zaman kaybı olmadan ulaşabilmesinin sağlandığını bildirdi.

Otomobil için en gerekli uygulama
EKONOMİ
Otomobil için en gerekli uygulama

TOKİ'den 70 binlik dev hedef
EKONOMİ
TOKİ'den 70 binlik dev hedef

Trafik sigortasına zam
EKONOMİ
Trafik sigortasına zam

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete can borcumuz var
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete can borcumuz var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de partisinin il kongresinde konuştu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapana Erdoğan "Hasımlar bizi hazmedemiyor, onun için tek silahları var iftira" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz tavrını eleştiren Erdoğan "Bugün artık millete can borcumuz var. Bunun içim var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Erdoğan konuşmasında Payitaht Abdülhamid Han dizisini örnek verdi.
Gaziantepspor Kulübü kapatılıyor
Spor

Gaziantepspor Kulübü kapatılıyor

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de son sırada yer alan Gaziantepspor'dan yapılan açıklamada, kulübün kapanmanın eşiğinde olduğu duyuruldu.
Beşiktaş şampiyon olursa Süper Lig'de bir ilk olacak
Spor

Beşiktaş şampiyon olursa Süper Lig'de bir ilk olacak

Süper Lig tarihinde son 58 sezonda 32 kez ilk yarıyı lider bitiren takımlar şampiyonluk ipini göğüsledi. Söz konusu sezonlarda ilk yarıyı dördüncü sırada bitiren hiçbir takım ise şampiyon olamadı.
İtalyan basını: Beşiktaş Stanciu'yu resmen istedi
Spor

İtalyan basını: Beşiktaş Stanciu'yu resmen istedi

İtalyan basını, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu için kulübü Anderlecht'e kiralama teklifinde bulunduğunu yazdı.
Barry Douglas Championship'e damga vurdu
Spor

Barry Douglas Championship'e damga vurdu

Atiker Konyaspor'un eski oyuncusu Barry Douglas, sezon başında İngiltere Championship takımlarından Wolverhampton'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki İskoç futbolcu, yeni takımında gösterdiği performansla sezonun en faydalı transferleri arasında gösterilmeyi başardı. Öyle ki başarılı sol bek, takımıyla çıktığı 19 maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı.

KAPAT

YUKARI