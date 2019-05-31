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Ekonomi 6 milyar liralık bayram hareketi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

6 milyar liralık bayram hareketi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinde 6 milyar TL’nin üzerinde ekonomik hareket beklendiğini söyledi. 8 milyon kişinin de seyahat etmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Firuz Bağlıkaya
Firuz Bağlıkaya

Bayram tatili hareketliliği bgünden itibaren başlıyor. Akraba ve eş dost ziyaretleriyle yaklaşık 7-8 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyor. Bayram hareketliliğinin ekonomiye yansıması ise 1 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl turizm sektörünün çok iyi gittiğini söyledi. Bağlıkaya, “Yabancı turist açısından verimli bir sezona başladık. Bu yıl rekorla bitirilecek. Bugünden itibaren ciddi bir seyahat hareketi de başlayacak. Bayram tatilinde 6 milyar TL'nin üzerinde ekonomik hareket bekleniyor” dedi.

İÇ TURİZM HAREKETLİ

İç turizm hareketinin bayram vesilesiyle ciddi bir ivme kazandığını ifade eden Bağlıkaya, turizmcilerin de bayrama hazır olduğunu aktardı. Bağlıkaya, deniz, kum, güneş tatiline gidenlerin Antalya, Bodrum, Marmaris, Side, Çeşme bölgesini tercih ettiğini dile getirdi. Kültür turlarında ise Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kapadokya turları öne çıktı. Yurt dışı turlarda yakın destinasyonların daha çok tercih edildiğini belirten Bağlıkaya, "Dövizle ilgili algı atlatılmış olarak gözüküyor. Bu bayramda yurt dışı tur satışlarında artış oldu. Paris, Prag, Budapeşte ve Balkan turları ilgi görüyor. İç turlarda geçen senenin çok daha üzerinde bir hareket var” bilgisini paylaştı.

  • Seçmen sayısı azalmaz
  • 23 Haziran’daki İstanbul seçimlere de değinen Bağlıkaya şöyle konuştu: “Bizim acentalardan edindiğimiz bilgi yüzde 90’ının seyahatinin başka bir tarihe ertelendiği yönünde. Seçmen sayısı azalmayacak görünüyor.” Okullara getirilen ara tatile de değinen Bağlıkaya, bu uygulamayı yıllardır talep ettiklerini, bu sene ilk defa yaşayacak ve faydalarını hep beraber yıl sonunda göreceklerini de ifade etti.

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