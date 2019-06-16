60 milyon dolarlık iş turizmi

Yerli tekstil üreticisini yurt dışı pazarlara ulaştıran Dosso Dossi Fashion Show fuarı bu yıl da 60 milyon dolara ulaşan bir ticaret hacmine ulaşmayı bekliyor. Şirket aynı zamanda başarılı bir iş turizmi deneyimi ile tekstil yanında Türk turizmine de katkı sunuyor. 14 yıldır Laleli piyasası başta olmak üzere tekstil firmalarını doğrudan Rusya ve Orta Asya pazarından 35 ülke ile buluşturdu.

14 YILDA 700 MİLYON DOLARLIK İŞLEM HACMİ

Tatil ve iş konseptini bir araya getiren ve 14 yıldır bu etkinliği başarı ile sürdüren Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan, "Dosso Dossi Fashion Show'da bu sene 50-60 milyon dolar işlem hacmi bekliyoruz. 14 yılda yaklaşık 600-700 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduk" diye konuştu.

ORTAK OLMAK İSTEYEN YATIRIMCILAR VAR

Antalya'da gazeteciler ile bir araya gelen Eraslan, "Fuardaki üreticilerin hepsi yerli üretici, İtalya'dan, Fransa'dan, Belarus'tan girmek isteyen yabancı markalar var ama biz almıyoruz" bilgisini de verdi. Fuarın kış aylarındaki etkinliğinin Bursa'ya taşınacağını belirten Eraslan, "Antalya'nın ardından Bursa'yı da Türk tekstili için önemli bir merkez haline getireceğiz, Business Holiday konseptini Bursa'ya da taşıyacağız" diye konuştu.

300 YERLİ FİRMA DIŞ PAZARDA

Yeni portföy içinde İsrail'den, ABD'den önemli katılım sağlandığına dikkati çeken Eraslan, etkinlik kapsamında 300 Türk tekstil markasının ürünlerinin tüm dünya pazarına pazarlandığını dile getirdi.

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Yeni rotası Uludağ

Hikmet Eraslan

Antalya’da gerçekleştirdikleri tekstil fuarı ve şovları kış döneminde Bursa’ya taşıyacaklarını belirten Eraslan, şu bilgileri verdi: “Antalya’nın ardından Bursa’yı da Türk tekstili için önemli bir merkez haline getireceğiz, Business Holiday konseptini Bursa’ya da taşıyacağız. Dosso Dossi Fashion Show kapsamında, Bursa’ya tekstil ve turizm köprüsü kurmaya hazırlanıyoruz. Bursa’da şehir merkezinde fuarımızı gerçekleştireceğiz, konaklama, şov ve konserleri ise Uludağ’da yapacağız. İstanbul, Uludağ ve Bursa şehir merkezi arasında yoğun bir operasyon gerçekleştireceğiz. Çoğunluğunu Ruslar’ın oluşturacağı yaklaşık 5 bin kişiye Türkiye’de kış tatilinin de yapıldığını göstereceğiz.”

Kayıtdışı ekonomi ile mücadele önemli

Kur farkı dolayısıyla karlılıkların da arttığına dikkati çeken Eraslan, şu bilgileri verdi: “Laleli’de çok kayıt dışı yürüyen bir sistem var ama buna rağmen Dosso Dossi’ye İhracatın Yıldızları listesinde bu sene plaket verildi. Bu kadar kayıt dışı olan bir sistemde biz önemli ölçüde kayıt içine aldık işlemleri. Bu yıl 43 milyon dolar ihracatla, Türkiye’deki İhracatın Yıldızları listesinde 70’inci sıradayız.”