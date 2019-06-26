Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi 63 milyar dolara satın alıyor
İŞ DÜNYASI

Biyofarma şirketi AbbVie Allergan’ı 63 milyar dolara alıyor

63 milyar dolara satın alıyor

Küresel biyofarma şirketi AbbVie, İrlanda merkezli ilaç şirketi Allergan’ı nakit ve hisse senedi karşılığında yaklaşık 63 milyar lira karşılığında satın alacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Allergan
Allergan

Anlaşmaya gore AbbVie Allergan’a her hisse için 188.24 dolar ödeyerek toplamda 0.8660 AbbieVie hisse senedi alacak. Bu fiyat Allergan’ın geçtiğimiz hafta 129.57 dolar olan kapanış fiyatından yüzde 45 daha fazla.

Allergan

Bu değişimi iki şirket adına da eşsiz bir fırsat olarak değerlendiren AbbVie CEO’su Richard A. Gonzalez, "AbbVie ve Allergan’ın birleşmesi, hastalar ve hissedarlar için hedeflediğimiz misyonumuza ulaştırmada bize yardımcı olacak. Yenilikçi bilime ve sektörde lider konumda olacak boru hattımıza odaklanırken AbbieVie’nin çeşitliliği bize yardım edecek" dedi.

AbbieVie’nin hisseleri yüzde 9.18 düşerken Allergan hisseleri ise aynı dönem içerisinde yüzde 29.27 yükseldi. Anlaşmanın önümüzdeki yıl onaylanması bekleniyor.

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