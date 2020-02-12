Ekonomi 7,5 milyon 2 ele doğru satış fiyatı
OTOMOTİV

7,5 milyon 2. ele doğru satış fiyatı

Türkiye'nin en çok 2. el otomotiv ticareti yapan şirketlerinden Borusan Araç İhale, piyasada fiyatları belirlemek için kolları sıvadı. Kişiye göre değil aracın durumuna göre fiyat belirlediklerini söyleyen Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, "Bu yıl 7.5 milyon 2. el alım satımı yapıldı" dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Sinan Barutçuoğlu
Sinan Barutçuoğlu

Geçtiğimiz yıl 7.5 milyon adede dayanan 2. el otomotiv pazarı yatırımcıları da cezbetti. Kurulduğu 2001'den bu yana 200 bin adet 2. el otomotiv satışına imza atan Borusan Araç İhale artık aracınızın gerçek değerini size söyleyecek. Microsoft işbirliğiyle geliştirilen arayüzle birçok veriyi dikkate alan ve şu ana kadar sattığı araçların da gerçek değeriyle bağdaştıran Borusan Araç İhale, 2,99 liraya aracın değerini bilmek isteyenlere hizmet edecek.

KİŞİYE GÖRE DEĞİL ARACA GÖRE FİYAT

2. el araç alımının artık daha dijital olduğunu ve bu alanın geliştiğini vurgulayan Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, “2. el araç alım-satımı planlayan sürücüler artık daha uçtan uca bir deneyim istiyorlar. Bu süreç içerisinde fotoğraf ile görüntüleme, hızlıca ve güvenle alım satım, özel teslim ve test deneyimleri arıyorlar. En önemli beklentilerden biri de doğru fiyatlama. Halen bu süreç, fiziksel ve dijital kanallar üzerinden yürümekle birlikte müşteri deneyiminde dijital kanalların payı giderek artıyor. Tüm dünyada ve Türkiye’de 2. el araç pazarı sıfır araç pazarından daha hızlı büyüyor. 2019 yıl sonu itibarı ile 2. el araç satışları ise devir tescil işlemi bazında 7.5 milyon, sıfır araç satışları ise yaklaşık 480 bin adet civarında gerçekleşti.” dedi.

ARACIN TÜM BİLGİSİ KONTROL EDİLECEK

BiP’in Keşfet bölümünde yer alan Borusan 7/24 Fiyat, 2. El Araç Fiyatlama servisi ile kullanıcılar istedikleri aracın fiyatını kolayca öğrenebilecekler. Hali hazırda sadece Turkcell’li BİP kullanıcılarına hizmet veren servis yakında tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

Borusan,otomotivde kafa karışıklığına son verecek

  • Borusan 7/24 Fiyat uygulaması, kendi açık artırma kanallarında gerçekleşen satış verilerine dayalı olarak yapılan fiyatlandırma sistemiyle aracın hasar, ekspertiz gibi bilgilerini en gerçekçi ve doğru fiyatla göstererek kullanıcıların işini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

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