Ekonomi 875 şirket TMSF ile 36 büyüdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

875 şirket TMSF ile %36 büyüdü

TMSF kontrolündeki şirketller kayyum atanmasının ardından yüzde 36 büyüyerek, 61 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı. Şirketlerde toplamda 44 bin 560 kişinin istihdam edildiğini aktaran TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “875 şirketimiz var. Bunların öz sermayesi 23.5 milyar lira” dedi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Muhiddin Gülal (Sağda) Rıdvan Dilmen (Ortada)
Muhiddin Gülal (Sağda) Rıdvan Dilmen (Ortada)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Gülal, Uğur Soğutma’nın tanıtım yüzü olarak görev yapacak olan Rıdvan Dilmen ile sözleşme imzaladı. Törenin açılışında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devraldıkları şirketler hakkında genel bilgi verdi. TMSF olarak devraldıkları şirketlerin büyüdüğünü belirten Başkanı Muhiddin Gülal, kayyum ile yönetilen şirketler hakkında yaptığı açıklamada, “875 şirketimiz var. Bunların öz sermayesi 23,5 milyar lira. 60,9 milyar lira aktif büyükleri var. 44 bin 560 çalışanımız var. Bu şirketleri devraldığımızda aktif büyüklükleri 44,7 miyar liraydı. Yüzde 36 seviyesinde büyüdüler. Şu anda 60,9 milyar lira seviyesine geldi” ifadesini kullandı. Uğur Soğutma’nın Nazilli’deki üretim tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Uğur Soğutma Ceo’su Yusuf Öksüzömer, Uğur Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ragıp Çelebi de katıldı.

VERGİLERDE REKOR KIRILDI

Uğur Soğutma’nın TMSF yönetiminde Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olduğunu ve 2018 yılında 134 milyon TL ile vergi rekortmeni olduğunu hatırlatan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Uğur Şirketler Grubu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildikten sonra 2018 yılında yerli sermaye ve üretim, ihracat, istihdam ve vergi ödeyerek bir rekora daha imza attığını belirtti. 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan şirketin Ege Bölgesi’nin ihracatta en önemli markalarından olduğunu vurgulayan Gülal, “TMSF yönetiminde Uğur Soğutma, Uğur Motorlu Araçlar, Kuteks Medikal Tekstil ve Uğur Entegre Gıda şirketleri 4 farklı sektörde Türkiye’nin en çok binen 12 markasını barındırarak ilklere imza atıyor” dedi.

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2019 HEDEFİ 250 MİLYON LİRA KÂR

Muhiddin Gülal, Uğur Soğutma olarak, 2018 yılını 1 milyar ciro ile kapattıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü, “Grubun konsolide cirosu 2017 yılında 1 milyar 65 milyon TL seviyesinde iken, 2018 yılını 1 milyar 214 milyon TL seviyesiyle kapattık. Burada ciroda olarak yüzde 14 seviyesinde bir artış söz konusu. Konsolide olarak, ciromuzu bu yıl itibarıyla 1,7 milyar TL ile kapatmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan konsolide olarak yine faiz, amortisman ve vergi öncesi kar rakamlarına baktığımızda 2017 yılında 233 milyon TL iken, 2018 yılını 318 milyon TL ile kapattık. Yüzde 36 seviyesinde bir artış söz konusu oldu. 2017 yılı net kar rakamımız 166 milyon TL iken 2018 yılını 227 milyon TL ile kapattık. Burada net kar rakamında yüzde 37 seviyesinde bir artış söz konusu oldu. 2019 yılını net 250 milyon TL karla kapatmayı planlıyoruz.”

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  • Önümüzdeki dönemde Nazilli’nin futboldaki yıldızı ile sanayideki yıldızını bir araya getirerek Uğur Soğutma’yı Rıdvan Dilmen ile tanıtacaklarını belirten TMSF Başkanı Gülal, Rıdvan Dilmen ile sözleşme imzaladı. Başkan Gülal, bu iş birliğinin gerek Nazilli’ye gerekse Uğur Soğutma’ya ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

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